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    皮膚如黏土！ 大腿壓下「驚見不回彈凹洞」 火速就醫保命

    體育選手奧克耶（Lawrence Okoye）按壓腿部發現凹痕，就醫後竟罹患蜂窩性組織炎（cellulitis）。（圖翻攝至TikTok@fullheartedpush）

    體育選手奧克耶（Lawrence Okoye）按壓腿部發現凹痕，就醫後竟罹患蜂窩性組織炎（cellulitis）。（圖翻攝至TikTok@fullheartedpush）

    2023/02/19 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕英國奧運田徑選手、前美國國家橄欖球聯盟（NFL）球員奧克耶（Lawrence Okoye），先前在TikTok上分享一段影片，內容為他用大拇指按壓腿部，結果竟出現一整排恐怖凹痕，直呼「我看起來好像黏土做的」，此奇怪現象引發許多網友關注，目前已達約850萬次觀看。奧克耶發現事態嚴重後，馬上前往就醫，才驚覺原來自己患了蜂窩性組織炎（cellulitis）。

    《紐約郵報》報導，現齡31歲的奧克耶曾在美英兩國間參加許多體育賽事，在去年12月時，他發現若按壓自己的雙腿，竟會出現不可回彈的凹洞，他將此現象拍下上傳至社群平台，並在影片說明欄及字幕寫道，「警告！這太噁了！別說我沒警告你！」經檢查後，奧克耶被診斷出已罹患蜂窩性組織炎。

    事發後，奧克耶表示，那陣子雙腿受傷可能就是其主要原因，目前皮膚已恢復正常。

    英國國民保健署（NHS）指出，蜂窩性組織炎由開放性傷口的細菌感染，起初會感覺皮膚灼熱、疼痛等症狀。必須使用抗生素治療，大多數患者能在7-10天內完全康復。若未及時救治，「感染可能擴散至其他身體部位，例如血液、肌肉及骨頭」，引發併發症後，可能導致截肢、休克、甚至死亡。

    @fullheartedpush Can’t say I didn’t warn you! ???? #disgusting ♬ original sound - Lawrence Okoye

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