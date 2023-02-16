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    又是氣球惹禍 中國石家莊機場一度關閉引發恐慌

    中國偵查氣球入侵美國領空風波未息，河北石家莊機場中午一度傳出多個航班未能降落，引發網路熱議甚至股市恐慌下殺。據中媒報導，原因是當時有不明飛行物佔據空域，最後查出是一顆氣球。（擷自google map）

    中國偵查氣球入侵美國領空風波未息，河北石家莊機場中午一度傳出多個航班未能降落，引發網路熱議甚至股市恐慌下殺。據中媒報導，原因是當時有不明飛行物佔據空域，最後查出是一顆氣球。（擷自google map）

    2023/02/16 19:40

    〔中央社〕中國偵查氣球入侵美國領空風波未息，河北石家莊機場中午一度傳出多個航班未能降落，引發網路熱議甚至股市恐慌下殺。據中媒報導，原因是當時有不明飛行物佔據空域，最後查出是一顆氣球。

    綜合紅星新聞等陸媒報導，16日中午，陸續有大陸網友發布截圖，顯示各地飛往石家莊的多個航班正在備降或已備降到其他機場。航班追蹤App「飛常準」顯示，中午12時左右，多架到達地為石家莊的客機發出備降航班通知。

    16日下午2時許，石家莊正定國際機場接線員表示，中午11時至1時左右，機場空域被佔用，該時段到達的航班均未落地，備降於其他機場，目前已經恢復正常。

    對此，民航華北地區管理局值班工作人員表示，接到訊息說是「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球，現在已經恢復正常了。」

    至於該氣球的具體情況，該工作人員表示並不瞭解。

    根據「飛常準」，石家莊機場頁面全域流量顯示，「已執行航班」數量與「預計旅客流量」趨勢圖在中午12時左右跌至底部，其中「實際」執行的航班數量遠低於「計畫」執行航班，其後逐漸恢復。

    中國大陸股市今天早盤漲勢強勁，滬指一度攻上3300點。午後，A股突然大幅跳水，三大指數最後收盤均告下跌。

    多名陸股分析師盤後發文提到，A股午後出現恐慌性下殺，其中原因之一就是石家莊機場傳出臨時空中管制，多航班備降其它機場。

    中國偵察氣球入侵美國領空引發軒然大波後，全球聞氣球色變，中國則反控美國高空氣球去年5月以來，至少10多次非法飛越中國領空。

    中國山東省青島市即墨區海事局13日通報，日照附近海域有不明飛行物，「有關部門準備將其擊落」，但迄今未發布結果。

    對此，中共環球時報前總編輯胡錫進傍晚發文稱，紅星新聞援引華北地區管理局值班工作人員的話表示，其接到關於石家莊機場的反饋訊息，說是「發現了一個不明飛行物，最後偵查出來是一個氣球」。但這顯然還不屬於官方的正式通報。

    他表示，今天上午多個飛往石家莊機場的航班備降其他機場或返航，顯然非常態情況；官方有必要就事情的原因及時主動向公眾通報。

    胡錫進並表示，前幾天，山東即墨海事局傳出發現不明飛行物，準備擊落，公眾很關心，但是後來沒了下文，他認為讓公眾知道後來的事情發展同樣是必要的。

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