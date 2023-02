美軍醫遭俄飛彈炸死 遇襲畫面曝光

2023/02/13 16:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,許多不同國家的志願者前往當地幫助烏克蘭人,34歲的美國海軍陸戰隊退役軍人里德(Pete Reed)先前在烏東巴赫姆特市(Bakhmut)幫助民眾疏散時,被俄軍的炸彈襲擊身亡,他被襲擊的畫面也在推特流出。

推特帳號「@Walter Report」、「@visegrad24」在推特PO出照片,可以看到照片中里德正在與他的夥伴們疏散烏克蘭平民,結果1枚疑似俄製的9M113反裝甲飛彈朝著他們身後的廂型車飛來,下個畫面則是廂型車被炸毀,他們被爆炸的火光吞噬。

里德生前曾是美國海軍陸戰隊員,兩度在阿富汗赫爾曼德服役。退役後創立了全球醫療響應組織(Global Response Medicine),這是一家由退伍軍人領導的國際醫療非政府組織,為各個前線提供人道援助。憑藉GRM,里德參與了伊拉克、敘利亞和波蘭等國的緊急行動。

It has been revealed that the moment in which the U.S. volunteer medic Pete Reed was killed was recorded.



He & a number of Western medics were struck while helping out an injured man.



Turns out it wasn’t artillery, but a tank which fired deliberately at them.



War crime…



???????????????? pic.twitter.com/HJTV4gbL4m