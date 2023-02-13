抗擊俄軍 烏軍自製自走砲即將交付

圖為烏克蘭自製2S22 Bohdana 155公釐輪式自走炮。（圖片擷取自烏克蘭武裝部隊總司令臉書）

2023/02/13 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭陸軍將在幾個月內接收首批2S22 Bohdana輪式自走砲，以對抗俄軍攻勢。

根據軍聞網站「MilitaryLeak」報導，烏克蘭國防部長 Oleksii Reznikov表示，Bohdana自走砲對烏軍相當重要，他已經簽訂了第一批合約，製造商將在未來幾個月內進行第一批交貨。

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該自走砲於2018年進行了實彈測試。它的首次公開展示是在2018年8月24日基輔獨立日的閱兵式上。2021年5月在 hirokiy Lan訓練場進行了試射。後續又在2021年12月和2022年1月於敖德薩進行試射，試射了450發並最遠到達42公里，大於理論射程的40公里。但在2022年俄國全面入侵開始後，2S22 Bohdana榴彈炮的原型炮被撤往後方，隨後被移交給烏克蘭武裝部隊並在之後投入了抵抗俄國侵略的戰，曾參與烏軍奪回蛇島的戰鬥。

2S22 Bohdana是一種烏克蘭為北約標準口徑開發的155公釐輪式自走炮。它安裝在一輛KrAZ-6322 6×6底盤上。擁有一個帶裝甲的駕駛艙和大約20枚炮彈的儲藏空間。該榴彈炮的最小射程為780米，使用通常彈藥的最大射程為40公里，使用火箭增程彈的最大射程為50公里。平均射速為每分鐘六發炮彈。全重28噸、車組5人、運動速度時速80公里（公路）/時速30（越野）、作戰範圍800公里（公路）/300公里（越野）。

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