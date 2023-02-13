俄羅斯副外交部長：已準備與烏克蘭「無條件談判」

俄羅斯副外交部長維爾新尼（Sergey Vershinin）在今（11）日宣稱，俄羅斯已準備好與烏克蘭進行無條件談判。（美聯社）

2023/02/13 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭迄今即將屆滿1周年，俄羅斯副外交部長維爾新尼（Sergey Vershinin）於今（11日）表示，俄羅斯已準備好與烏克蘭進行無條件談判，並表明「所有軍事行動最終都將以談判告終」。

綜合外媒報導，維爾新尼在接受俄羅斯國防部管轄的軍方媒體「紅星電視台」（Zvezda）採訪時，透露俄羅斯已準備好與烏克蘭進行接觸，但談判不應該設立任何先決條件，且需建立在現實情況之上，同時要考量到俄方所公開表達的目標。

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維爾新尼還提到，先前就曾舉行過談判，為俄羅斯提議在2022年2月於白俄羅斯首都明斯克（Minsk）進行談判，以及2022年3月在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）的談判，不過最終都因烏克蘭而破局，「那些決定都不是在基輔做出的，而是其他國家的政府所做的決定，包括美國華府、比利時布魯塞爾」。

對於俄羅斯提及的無條件談判，不少外媒紛紛抱持觀望的態度，甚至有媒體指出這並非俄羅斯首次宣稱準備談判，但此次俄羅斯的措辭異常謹慎，並將矛頭指向烏克蘭與西方國家，責難他們不願配合才導致2國未能坐上談判桌。

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