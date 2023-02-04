建議烏割地換和平? 美俄皆駁斥

烏克蘭總統澤倫斯基（中）、 總理什米加爾（右）、歐盟執委會主席馮德萊恩（左）及眾官員在基輔舉行烏歐高峰會。（美聯社）

2023/02/04 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞士媒體二日披露美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯上月密訪俄羅斯，代美國總統拜登提議讓烏克蘭以割讓五分之一領土，換取結束烏俄戰爭，但美俄當局皆嚴正否認。與此同時，烏克蘭與歐盟高峰會三日在烏國首都基輔登場，歐盟承諾「無限期」支持烏國抵抗俄軍，並提供更多財務、軍事和政治支援，但可能無法如烏方所願，讓其快速加入歐盟。

放棄2成領土？ 烏國早說寸土不讓

瑞士「新蘇黎世報」（NZZ）二日引述德國高階外交官指出，伯恩斯一月中旬曾密訪莫斯科，代拜登向普廷表示希望避免烏俄戰事繼續拖延，所以提議以烏國放棄約二十％領土，相當於烏東頓巴斯地區面積，換取俄國結束戰爭。據了解，伯恩斯一月也曾暗訪基輔，當面與澤倫斯基總統討論烏俄戰況。對於上述提案，基輔當局以「不願分割領土」為由拒絕，莫斯科當局則認為俄方終可戰勝，也不接受談和。由於提議破局，美方在一月廿五日同意援烏卅一輛艾布蘭M1戰車。

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該報導還指美國官員對局勢看法分歧，伯恩斯和白宮國安顧問蘇利文主張儘快結束戰爭，以專心對付中國，但國務卿布林肯和國防部長奧斯汀不願讓俄國脫責，支持大規模軍援烏國。對於相關說法，白宮國安會議副發言人戴維特和中情局一名官員都駁斥「不實」；克里姆林宮發言人佩斯科夫也指報導是「騙局」。

歐盟峰會將聲明無限期支持烏國

與此同時，歐盟執委會主席馮德萊恩和歐洲理事會主席米歇爾等官員，三日在基輔參與烏歐高峰會。「路透」搶先看到的共同聲明指出，歐盟將無限期支持烏國及其人民對抗俄國侵略，並承諾提供更多財務、軍事和政治支援。雙方還討論改善烏克蘭產品進口、幫助填補烏國能源需求等；歐盟也計畫數週內宣布對俄國的第十輪制裁，並以戰爭罪名起訴俄國高官。

值得注意的是，基輔當局在遭俄國入侵後不久即申請加入歐盟，並在去年六月破天荒獲得正式候選國地位，而澤倫斯基更在二日表明，雙方應在今年展開正式談判。歐盟則未給出明確期限，反而希望烏方先打擊地方貪腐、改善司法遭政治干預及強化經濟。據了解，諸多政治、經濟和法律的改革要求，恐讓談判過程長達數年，但馮德萊恩透露，不排除讓基輔當局參與某些「關鍵歐盟計畫」，使烏國享有近似於成員國的好處。

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