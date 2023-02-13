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    最受美國人歡迎的情人節禮物排名曝光！ 支出估史上次高

    美國零售銷售協會（NRF）及分析消費者市場的Prosper企業針對今年西洋情人節做市調。（美聯社）

    美國零售銷售協會（NRF）及分析消費者市場的Prosper企業針對今年西洋情人節做市調。（美聯社）

    2023/02/13 16:05

    〔即時新聞／綜合報導〕西洋情人節就在明日！美國零售銷售協會（NRF）及分析消費者市場的Prosper企業，在今（13日）公布最新市調，美國民眾預計總支出將近260億美元（約新台幣7826億）的金額，在今年的情人節上，此數據同時將成為史上第二高的記錄。

    《NRF》數據顯示，針對今年的西洋情人節，共詢問了7,616名美國成年人，結果發現超過一半（52%）的消費者，將平均花費192.80美元（約新台幣5800元）來慶祝情人節，高於去年的175.41美元（約新台幣5300元），也成為自2004年市調以來的第二高記錄。另外，年齡35至44歲間，平均花費335.71美元（約新台幣1萬元）慶祝，此預算最為高。

    NRF及Prosper也公布今年最受美國人歡迎的情人節禮物，依序為糖果（57％）、賀卡（40％）、鮮花（37％）、晚間約會（32％）、珠寶（21％）、禮品卡（20％）和服裝（19％）。然而，選擇購買情人節禮物的地方依序為，網購（35%）、百貨公司（34%）、折扣店（31%）和專賣店（18%）。

    許多消費者表示，西洋情人節對生活有重大的意義，所以會不惜金錢在當天表達情意。「即使不打算慶祝情人節，也有28%的人仍以某種方式紀念，以一些特別的東西犒勞自己，或計劃與單身朋友、家人聚會」。

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