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    男童耳朵感染治不好 照X光驚見鋰電池卡食道5週急開刀

    鋰電池卡在男童麥克米蘭的食道長達約5週。（圖擷取自「@startelegram」推特）

    鋰電池卡在男童麥克米蘭的食道長達約5週。（圖擷取自「@startelegram」推特）

    2023/02/13 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州5歲男童因不明原因耳朵感染約1個月，還出現吞嚥困難、活動力下降，就診治療卻仍未改善，男童父母察覺情況有異，決定再次就醫，院方照了X光赫然發現，男童的食道中卡了1個鋰電池長達5週左右，緊急安排手術取出，發現鋰電池外緣被裹上一層絕緣膠帶，男童倖免於化學腐蝕，但食道組織嚴重受損，未來將透過多次手術修復組織。

    綜合外媒報導，5歲男童麥克米蘭（Luke McMillan）日前因不明原因經常揉耳朵，母親埃里卡（Erica McMillan）帶兒子前往就醫，經診斷為耳朵感染，並告知男童的進食問題為相關症狀的副作用，甚至還說「最終會痊癒」，並開立抗生素予以服用。

    然而男童服用抗生素一段時間後，身體情況並未得到改善，母親決定讓兒子給另外一名兒科醫生檢查，院方這次安排男童接受胸腔X光檢查，未料醫務人員看到X光片竟發現食道卡了1個圓形異物，緊急安排隔日動手術，順利取出才確認是1個鈕扣電池。

    醫生表示，原本不認為是1個鈕扣電池，因為電池卡在食道約2個小時左右會出現化學腐蝕，對人體有嚴重傷害，但這顆電池外緣被裹上一層絕緣膠帶，才會卡在食道長達5週左右，經判斷男童的食道組織嚴重受損，未來只能透過多次手術修復。

    鑑於這起誤食事故，母親埃里卡決定將此事公開，並提醒家長務必留意家中有哪些種類的電池，她說「我們已檢查家中所有玩具，將鋰電池全取出來了」、「它們的危險性太高了」。

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