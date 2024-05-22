中國駐日大使「火坑」說 日本政府嚴重抗議

日本政府發言人、官房長官林芳正（見圖）今天批評中國駐日大使吳江浩的發言「極不妥當」，並已提出嚴重抗議。（資料照，法新社）

2024/05/22 16:56

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕中國駐日大使吳江浩指責日本「公然為台獨勢力幫襯」，並威脅說「日本民眾將被帶入火坑」。對此，日本政府發言人、官房長官林芳正今天批評吳江浩的發言「極不妥當」，並已提出嚴重抗議。

林芳正並強調，台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障，對整個國際社會的穩定也很重要。也重申日本的立場，希望以對話和平解決台灣相關問題。

請繼續往下閱讀...

日本跨黨派友台國會議員團體「日華議員懇談會」，組團訪台參加賴清德總統和蕭美琴副總統520就職典禮，讓中國駐日大使吳江浩崩潰，520當天在東京召集親中的日本政治人物和學者取暖，包括前日本首相鳩山由紀夫和社會民主黨黨代表福島瑞穗等人參加。

吳江浩在會中批評，日本一些人持續鼓譟「台灣有事就是日本有事」，歪曲解讀中方對台大政方針，大肆渲染「武力攻台」，竭力煽動恐慌情緒，個別政客甚至揚言「為台而戰」。他還語帶威脅說，如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。

這並不是吳江浩第一次放話恐嚇日本，去年3月就任駐日大使後，4月底他在東京日本記者俱樂部與媒體首次見面時，即有類似的言論，並引起非議。日本眾議員松原仁在國會就此提出質詢，時任外相的林芳正在答詢時批評吳江浩的言論相當不恰當，並已提出嚴重抗議。松原仁昨天再次提出書面質詢，認為吳江浩再次出言不遜，對日本極不尊重，要求政府依維也納條約，將吳江浩列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法