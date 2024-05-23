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偷偷出國度假！加國網美找雙胞胎妹妹代上班 遭主管抓包

22歲網紅阿里日前向公司請假出國被拒，竟突發奇想找來外貌相似的雙胞胎妹妹諾伊代替出席某場工作活動，就在炫耀詭計成功之際遭主管發現怒寄信警告，（圖擷自「chance_twins」Tiktok、本報合成）

22歲網紅阿里日前向公司請假出國被拒，竟突發奇想找來外貌相似的雙胞胎妹妹諾伊代替出席某場工作活動，就在炫耀詭計成功之際遭主管發現怒寄信警告，（圖擷自「chance_twins」Tiktok、本報合成）

2024/05/23 15:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大22歲網紅阿里（Ari Chance）日前向公司請假出國被拒，竟突發奇想找來外貌相似的雙胞胎妹妹諾伊（Noe Chance）代替出席某場工作活動，就在炫耀詭計成功之際遭主管發現怒寄信警告，PO曝光後引發大量網友討論，有人說「太瘋狂了！」

綜合外媒報導，雙胞胎姊妹阿里和諾伊共同經營Tiktok帳戶粉絲約達80萬，主要分享日常生活。姊姊阿里近期發布影片提及，她日前向公司主管請假被拒，乾脆找妹妹諾伊代替出席某場工作活動，自己出國度假後妹妹甚至透過社群平台炫耀「詭計成功」，孰料不久後慘遭主管「抓包」寄信警告。

該名主管信件內容提及，「申請休假被拒後，你找雙胞胎姊妹幫你代班，而你本人在國外玩樂度假，這種行為是完全不被接受」，接續批評玷汙公司的形象，後續若繼續不當行為將面臨懲處。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「誇張」、「太瘋狂了」、「這主管是對的」、「乾脆找新工作」、「這是真的嗎？」

雙胞胎姊妹阿里和諾伊共同經營Tiktok帳戶粉絲追蹤數人數達約80萬。（圖擷自「chance_twins」Tiktok）

雙胞胎姊妹阿里和諾伊共同經營Tiktok帳戶粉絲追蹤數人數達約80萬。（圖擷自「chance_twins」Tiktok）

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