中國間諜汽球漂到美國上空 專家：坐實中國對美威脅

中國間諜汽球漂浮到美國上控，儘管已遭美國空軍戰鬥機擊落，但後續效應仍在發酵中。（路透）

2023/02/06 21:22

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國間諜汽球漂浮到美國上控，儘管已遭美國空軍戰鬥機擊落，但後續效應仍在發酵中。美國「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）國家安全評論員洛根（Tom Rogan）日前發表評論文章指出，中國間諜氣球漂浮到美國上空，無論給拜登帶來什麼政治挑戰，中國領導人習近平都犯了1個大錯誤，他最近為擺脫中國自我毀滅的「戰狼」式暴力外交所作的一切努力都化為烏有。

文章指出，中國對美國國安的威脅遠比這顆氣球更嚴重，包括：中國每年從美國大規模竊取價值數千億美元的智財權；中國部署高性能反艦彈道飛彈，以迫使美國航空母艦遠離中國或台灣沿海；還有中國在海外設立，專門騷擾無辜海外中國人的警察站；中國甚至誘惑美國公司、娛樂和運動實體，以及強大的投資人為中共所用。

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這顆氣球以一種其他威脅尚未實現的方式，概括代表了中國的威脅。事實上，如果有人的任務是發明一種令人永難忘懷的方式來嚇唬或激怒美國人，這次氣球飛行無疑完全符合要求。

目前還不清楚中國想幹什麼。北京以氣象實驗出錯為自己開脫，顯得十分荒唐可笑，實際上只會加劇業已造成的公關災難。中國可能真的已經獲得了蒙大拿州洲際彈道飛彈（ICBM）發射井的高傳真圖像或訊號情報。但即便如此，這些情報也不太可能比中國間諜衛星所能搜集的東西更有價值。因此，這次氣球飛行的唯一可信的目的，似乎是習近平希望增加對拜登政府的壓力。

當中國官員下次呼籲美國為北京的「雙贏合作」議程出力時，美國民眾和他們在國會的代表可能會記起這顆氣球。當中國下次尖銳反駁美國對其從事間諜活動、種族滅絕和領土帝國主義的指控不公平時，美國民眾及其國會代表可能會記起這顆氣球。美國國會中的共和黨人當然會藉此事件，為他們更強硬的對中戰略，提供新的動力和政治掩護。美國國會如果要求對北京採取更強硬的政策，現在拜登在政治上能對抗嗎？

對於美國企業來說，這顆氣球也是1枚不受歡迎的政治炸彈。此事發生之後，美國職籃NBA還能繼續隨便邀請中國駐美大使來開罰球嗎？貝萊德、可口可樂、惠普、百事可樂、英特爾和瑪氏食品（Mars）等企業，還會覺得在與中國打交道時會更容易嗎？

文章總結說，這顆氣球給了習近平當頭一棒，他為了獲取可能非常有限的新情報數據，以直接和明確的侵略形式坐實了中國對美國的威脅，他最近為擺脫中國自我毀滅的「戰狼」式暴力外交所作的一切努力都化為烏有。

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