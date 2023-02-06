中國氣象局長因氣球案下台？ 早已升甘肅政協主席

中國氣象局前局長莊國泰。（取自網路）

2023/02/06 19:55

〔中央社〕氣球事件後，中國氣象局前局長莊國泰3日出現在國務院免職官員名單中，被刻意導引為「為氣球事件負責下台」。但莊國泰1月間即轉任甘肅省政協主席，形同升官，「負責下台」說不攻自破。

新華社3日下午發布中國國務院「任免國家工作人員」名單。其中包括張玉卓被任命為國務院國資委主任，郝鵬、徐麟分別被免去國資委主任、國家廣電總局長職務等人事調動。但名單中，莊國泰被免去中國氣象局局長職務卻赫然引起了眾多關注。

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由於中國偵察氣球入侵美國領空後，中方聲稱這艘「無人飛艇」來自中國，且「屬民用性質，用於氣象等科研」。受西風帶影響且「自身控制能力有限」而嚴重偏離預定航線。使莊國泰被免去氣象局長職務的消息，受到許多中國網友轉發。

除了被大規模轉發，一些中國的時政網路寫手在轉發的同時也發表意見，聲稱莊國泰被免去氣象局長職務是中方「究責」之舉，莊國泰是為氣球「誤飄入」美國而負責下臺，顯現出操作的痕跡。

此外，有外媒5日也發出報導，指北京在氣球事件後宣布免去莊國泰的氣象局長職務，更讓一些網友加深了莊國泰係因氣球事件而下臺的印象。而中國氣象局長一職，位階上屬於副部級。

但經對照發現，中國媒體早在1月11日就報導，甘肅省政協當天召開機關幹部大會，中共甘肅省委書記胡昌升宣布省政協領導人職務調整的決定，莊國泰接任省政協黨組書記。1月18日，莊國泰即依例被選為甘肅省政協主席，成為正部級官員，形同升官。

有中國網友對此直指，這個操作的斧鑿痕跡太明顯，加上不明究裡的外媒跟風，才會讓主事者一度得逞，意圖讓中國廣大網友相信莊國泰真是因氣球事件「被究責」而下台。實際上，「人家早就到外省升官了呀」。

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