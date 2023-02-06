為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國氣象局長因氣球案下台？ 早已升甘肅政協主席

    中國氣象局前局長莊國泰。（取自網路）

    中國氣象局前局長莊國泰。（取自網路）

    2023/02/06 19:55

    〔中央社〕氣球事件後，中國氣象局前局長莊國泰3日出現在國務院免職官員名單中，被刻意導引為「為氣球事件負責下台」。但莊國泰1月間即轉任甘肅省政協主席，形同升官，「負責下台」說不攻自破。

    新華社3日下午發布中國國務院「任免國家工作人員」名單。其中包括張玉卓被任命為國務院國資委主任，郝鵬、徐麟分別被免去國資委主任、國家廣電總局長職務等人事調動。但名單中，莊國泰被免去中國氣象局局長職務卻赫然引起了眾多關注。

    由於中國偵察氣球入侵美國領空後，中方聲稱這艘「無人飛艇」來自中國，且「屬民用性質，用於氣象等科研」。受西風帶影響且「自身控制能力有限」而嚴重偏離預定航線。使莊國泰被免去氣象局長職務的消息，受到許多中國網友轉發。

    除了被大規模轉發，一些中國的時政網路寫手在轉發的同時也發表意見，聲稱莊國泰被免去氣象局長職務是中方「究責」之舉，莊國泰是為氣球「誤飄入」美國而負責下臺，顯現出操作的痕跡。

    此外，有外媒5日也發出報導，指北京在氣球事件後宣布免去莊國泰的氣象局長職務，更讓一些網友加深了莊國泰係因氣球事件而下臺的印象。而中國氣象局長一職，位階上屬於副部級。

    但經對照發現，中國媒體早在1月11日就報導，甘肅省政協當天召開機關幹部大會，中共甘肅省委書記胡昌升宣布省政協領導人職務調整的決定，莊國泰接任省政協黨組書記。1月18日，莊國泰即依例被選為甘肅省政協主席，成為正部級官員，形同升官。

    有中國網友對此直指，這個操作的斧鑿痕跡太明顯，加上不明究裡的外媒跟風，才會讓主事者一度得逞，意圖讓中國廣大網友相信莊國泰真是因氣球事件「被究責」而下台。實際上，「人家早就到外省升官了呀」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    再認1顆「飛艇」 中國外交部：氣球事件考驗美方誠意
    2023/02/06 19:13

    再認1顆「飛艇」 中國外交部：氣球事件考驗美方誠意
    中國間諜氣球若飄到台灣領空 鄭運鵬：應該打下來
    2023/02/06 14:10

    中國間諜氣球若飄到台灣領空 鄭運鵬：應該打下來
    最先拍到中國間諜氣球影像 美國攝影愛好者爆紅
    2023/02/06 13:56

    最先拍到中國間諜氣球影像 美國攝影愛好者爆紅
    中國間諜氣球為何入侵美國？華郵專欄列3可能
    2023/02/06 13:03

    中國間諜氣球為何入侵美國？華郵專欄列3可能
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播