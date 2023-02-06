再認1顆「飛艇」 中國外交部：氣球事件考驗美方誠意

中國外交部發言人毛寧今天承認拉丁美洲上空的中國偵察氣球也是來自中國的「無人飛艇」，「屬民用性質，用於飛行試驗」，強調「飛艇誤入」美國領空「完全是意外偶發事件」，但考驗的是美方「對穩定和改善中美關係的誠意」及「處理危機的方式」。（歐新社）

2023/02/06 19:13

〔中央社〕針對中國偵察氣球入侵美國領空，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，「飛艇誤入」美國領空「完全是意外偶發事件」，但考驗的是美方「對穩定和改善中美關係的誠意」及「處理危機的方式」。

毛寧更反控美國說，「歷史證明，經常踐踏國際法，侵犯別國主權和領土完整的是美國」。美方「刻意的渲染炒作甚至武力襲擊，是不可接受的，不負責任的行為」。

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中國外交部下午舉行例行記者會，氣球入侵事件成為現場提問焦點，多名外媒對此追問中方立場，毛寧在回答相關問題時，作上述表示。

毛寧針對美方指拉丁美洲上空也出現中國偵察氣球宣稱，這個「無人飛艇」來自中國，「屬民用性質，用於飛行試驗」。受氣候影響且「自身控制能力有限」，飛艇「嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比（海）上空」。這一說法，與中方日前對偵察氣球入侵美國領空幾乎如出一轍。

她在回答美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延後訪中後，中方要如何防止美中經貿關係繼續下滑時聲稱，這次「飛艇誤入」美國領空「完全是意外偶發事件」，但考驗的是美方對「穩定和改善中美關係的誠意」以及「處理危機的方式」。美方應當與中方相向而行，妥善管控分歧，避免誤解誤判破壞彼此互信。

毛寧並對美國前總統川普（Donald Trump）時期就有中國偵察氣球飛到美國聲稱，中國是「負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法」，已與「有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解」。

至於美方認定中國這一偵察氣球用於監視並非民用，且飛行路徑經過敏感區域，毛寧宣稱，這「完全是一次不可抗力導致的偶發意外事件」。「歷史證明，經常踐踏國際法，侵犯別國主權和領土完整的是美國」。美方刻意的渲染炒作甚至武力襲擊，是「不可接受的，不負責任的行為」。

在被問到美中之間針對此事有哪些溝通管道時，毛寧並未正面回應，僅說中方一直與美方保持著溝通，並向美方通報中方核實後了解的訊息和情況。

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