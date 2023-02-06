最先拍到中國間諜氣球影像 美國攝影愛好者爆紅

美國民間攝影愛好者最先揭露中國間諜氣球影像，隨即也讓自己爆紅。（法新社）

2023/02/06 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球侵入美國領空引起極大關注，而最先揭發出氣球影像的其實是蒙大拿州比林斯民間攝影愛好者多克（Chase Doak），在他將相關照片、影片上傳後讓中國的陰謀曝光，隨即也讓自己爆紅。

據《路透》報導，多克透露，他在本月1日準備下班時，從窗外看到天空有個奇怪的物體，最初他還以為是星星，但其體積實在是太大了因此不可能，後來他又猜那是不明飛行物（UFO），而且當時還有比林斯附近空域管制的消息出現，沒想到最後答案是中國間諜氣球。

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據比林斯電視台《KTVQ》報導，多克曾經是《比林斯公報》的記者，目前在醫療診所擔任資料分析師，平時的愛好就是攝影，他將中國間諜氣球相關影像上傳到推特後隨即引起瘋傳，從2日開始不斷有國內和國際媒體找他採訪，而且沒有停止的跡象。

多克的手機時不時都在震動，他透露自己已經接受《NPR》、《CNN》、新聞節目《Inside Edition》的專訪，讓多克直呼一切都是太瘋狂了，不過他自己也很高興能夠在歷史當中發揮作用。

《彭博》國防記者在多克推特下方留言詢問拍攝器材時，多克大方透露自己使用的是相機是Nikon D600，全片幅感光元件配上200-500mm變焦鏡頭和2倍增距鏡，因此等效焦距為1000mm。

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