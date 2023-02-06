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    中國間諜氣球為何入侵美國？華郵專欄列3可能

    中國間諜氣球入侵美國領空，後續被美軍F-22戰鬥機發射飛彈擊落。（美聯社）

    中國間諜氣球入侵美國領空，後續被美軍F-22戰鬥機發射飛彈擊落。（美聯社）

    2023/02/06 13:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空，後續遭美軍擊落，針對氣球為何會飄到美國上空，外媒引述官員指出，可能是中國企圖透過偵察氣球展現實力。不過也有分析認為，也有可能是中國內部有人想破壞美國國務卿布林肯出訪，或只是單純是失誤造成。

    中國高空偵察氣球近日闖入美國領空，美軍於當地時間4日派出F-22戰機，發射「AIM-9X」飛彈將其擊落。原本近日要出訪的布林肯也延後訪問行程，並批評北京此舉侵犯美國主權，違反國際法。

    針對中國偵察氣球為何闖入美國領空，華盛頓郵報（The Washington Post）負責外交議題的專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）撰文指出，雖然目前情報官員還不清楚，北京為何選在布林肯訪中前夕這麼做，但猜測目前中國內部有許多問題，包含經濟成長緩慢、人民政治抗爭以及武漢肺炎疫情管理不善等，並指中國此舉可能是想透過偵察氣球展現實力。

    情報分析師也指出，中國氣球入侵美國領空，也有可能是中國軍方或領導階層內強硬派人士想破壞布林肯出訪。但也有可能單純只是一連串失誤，才導致氣球飄到美國。

    另一位《華郵》專欄作家沙魯爾（Ishaan Tharoor）則分析，這次偵察氣球事件對中國造成的傷害多於美國，原本北京試圖擺出友好姿態，目前中國領導人習近平和幹部也不會想破壞緩和中美關係的進程，因為今年是中國重振經濟非常重要的一年，此時進行破壞毫無意義。

    因此，沙魯爾指出，拜登政府內部的一些人認為，習近平與他核心幕僚可能沒料到會發生偵察氣球事件，在最初時中國連一套說詞都沒有，也花了比平常更長的時間才做出回應。而習近平與中共高層若是真的不知道，也會引發一些令人不安的問題，包括中共內部權力結構派系是否想破壞習近平權威等。

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