翻車！間諜氣球遭擊落惱羞成怒 中國官媒轉推軍方聲明被嗆爆

2023/02/05 18:25

〔即時新聞/綜合報導〕中國間諜氣球侵犯美國領空,美軍方出動戰機將其擊落,中方竟爆氣抗議,讓外界傻眼。中共喉舌《環球時報》今天(5日)轉發中國國防部針對美方擊落中國航空器一舉的抗議聲明,底下留言「翻車」,遭大批網友嗆爆。

美國軍方週六(4日)出動F-22戰機,在靠近卡羅萊納州海岸的大西洋上空,用一顆AIM-9X空對空飛彈將中國間諜氣球擊落。中國國防部發言人譚克非今天發聲指責華府,稱美方動用武力襲擊中國「民用無人飛艇」是「明顯過度反應」,中方對此表達嚴正抗議,將保留「使用必要手段處置類似情況」的權利。

請繼續往下閱讀...

《環球時報》今下午透過推特轉推中國防部聲明,隨即引來外國網友們開嗆「今天換成美國的氣球飛到你中國領空,你會做何反應?到時就別在那跳腳抗議」、「中國的警告聽聽就好」、「單純民用的話,你國防部跳出來譴責幹嘛?心裡有鬼?」、「科學用途的航空器飛到其他國家本來就要先通知他國徵得許可,你中國違反國際法在先,氣球被擊落剛好而已」、「真的沒看過這麼流氓不講理的國家」。

US' attack on Chinese civilian unmanned airship by force is an obvious overreaction. We express solemn protest against this move by the US side, and reserve rights to take necessary measures in dealing with similar situations: Chinese Defense Ministry pic.twitter.com/THEGanRg5Q