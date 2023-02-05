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    翻車！間諜氣球遭擊落惱羞成怒 中國官媒轉推軍方聲明被嗆爆

    中國國防部發言人譚克非5日針對美國擊落中國間諜氣球發聲。（美聯社）

    中國國防部發言人譚克非5日針對美國擊落中國間諜氣球發聲。（美聯社）

    2023/02/05 18:25

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球侵犯美國領空，美軍方出動戰機將其擊落，中方竟爆氣抗議，讓外界傻眼。中共喉舌《環球時報》今天（5日）轉發中國國防部針對美方擊落中國航空器一舉的抗議聲明，底下留言「翻車」，遭大批網友嗆爆。

    美國軍方週六（4日）出動F-22戰機，在靠近卡羅萊納州海岸的大西洋上空，用一顆AIM-9X空對空飛彈將中國間諜氣球擊落。中國國防部發言人譚克非今天發聲指責華府，稱美方動用武力襲擊中國「民用無人飛艇」是「明顯過度反應」，中方對此表達嚴正抗議，將保留「使用必要手段處置類似情況」的權利。

    《環球時報》今下午透過推特轉推中國防部聲明，隨即引來外國網友們開嗆「今天換成美國的氣球飛到你中國領空，你會做何反應？到時就別在那跳腳抗議」、「中國的警告聽聽就好」、「單純民用的話，你國防部跳出來譴責幹嘛？心裡有鬼？」、「科學用途的航空器飛到其他國家本來就要先通知他國徵得許可，你中國違反國際法在先，氣球被擊落剛好而已」、「真的沒看過這麼流氓不講理的國家」。

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