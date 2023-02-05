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    美國F-22戰機擊落中國氣球 拜登：1日就已下令

    美國軍方出動戰機，在大西洋上空將一顆中國的高空偵察氣球擊落。美國總統拜登則指出，他在1日時就下令儘快射下氣球，不過國安團隊以安全為由，建議氣球飄至海域上空再行動。（路透）

    美國軍方出動戰機，在大西洋上空將一顆中國的高空偵察氣球擊落。美國總統拜登則指出，他在1日時就下令儘快射下氣球，不過國安團隊以安全為由，建議氣球飄至海域上空再行動。（路透）

    2023/02/05 07:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一顆高空偵察氣球進入美國領空，還飄過北美多處敏感軍事地點，引發美方怒批北京公然侵犯主權，稍早美國軍方出動戰機在大西洋上空將氣球擊落，美國總統拜登則指出，他在1日時就下令儘快射下氣球，不過國安團隊以安全為由，建議氣球飄至海域上空再行動。

    美國五角大廈2日公布，表示一顆中國的高空偵察氣球進入美國內陸領空，美國國會跨黨派議員怒批北京公然侵犯美方主權，但當時五角大廈表示，因擔心危及地面人員而不予擊落，此舉引發不少共和黨人批評拜登政府沒作為、對中國太過軟弱。

    美國當地時間週六（4日）下午約2點39分，美國軍方出動一架F-22戰機，在靠近卡羅萊納州海岸的大西洋上空，用一顆AIM-9X空對空飛彈將氣球擊落，對此拜登稱，他在1日聽取簡報時，就下令五角大廈儘速擊落氣球，不過國安團隊以安全為由，認為最佳擊落時間是待氣球飄至美國12海哩內海域上空。不過針對媒體詢問，將氣球擊落之舉要向中方傳達什麼訊息、會對美中關係造成什麼影響等問題時，拜登並未作答而是直接離開。

    美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）事後則發聲明表示，美方審慎與合法的行動，展現拜登與他的國安團隊永遠會將美國人民的安全擺在第一，同時有效回應中國令人無法接受的侵犯美國主權行動。

    美國軍方出動戰機，在大西洋上空將一顆中國的高空偵察氣球擊落。美國總統拜登則指出，他在1日時就下令儘快射下氣球，不過國安團隊以安全為由，建議氣球飄至海域上空再行動。（路透）

    美國軍方出動戰機，在大西洋上空將一顆中國的高空偵察氣球擊落。美國總統拜登則指出，他在1日時就下令儘快射下氣球，不過國安團隊以安全為由，建議氣球飄至海域上空再行動。（路透）

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