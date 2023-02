只是民用？美專家曝：中國氣球印度、日本也曾現蹤

2023/02/04 23:05

曝間諜氣球台灣拍到2次!鄭明典推測「做這麼大」用途不單純

〔即時新聞/綜合報導〕中國間諜氣球飛入美國領空引發兩國輿論戰,中國外交部則撇清氣球是氣象科研用。然而有軍事專家指出,這款氣球不僅出現在美國,連日本和印度都出現過,很難稱只是「民用」。

美國海軍研究所(USNI)專欄作家、軍事專家薩頓(H I Sutton)今(4)日指出,中國間諜氣球除了飛越美國,也出現在拉丁美洲國家哥斯大黎加與哥倫比亞上空。而根據去年的類似事件可知,這些氣球一定是與軍事用途有所相關。

早在2020年時,日本東北地區仙台市上空就曾出現一模一樣的間諜氣球,但當時被懷疑是北韓的宣傳手段。2022年1月,印度安達曼-尼科巴群島(Andaman and Nicobar Islands)的布萊爾港(Port Blair)上空也曾出現同款氣球,布萊爾港是印度海軍位於印度洋上具戰略意義的港口。

美國有線電視網《CNN》曾報導,這顆中國間諜氣球相當巨大,光是下方安裝的長條形設備長度就高達90英尺(約27.4公尺),約有3輛巴士的長度,應該是用來改變氣球方向和監控的裝置。

