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    只是民用？美專家曝：中國氣球印度、日本也曾現蹤

    美國軍事專家指出，中國間諜氣球不僅出現在美國，連日本和印度都出現過，不相信僅做為「民用」。（圖擷取自H I Sutton推特）

    美國軍事專家指出，中國間諜氣球不僅出現在美國，連日本和印度都出現過，不相信僅做為「民用」。（圖擷取自H I Sutton推特）

    2023/02/04 23:05

    相關新聞連結：
    曝間諜氣球台灣拍到2次！鄭明典推測「做這麼大」用途不單純

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球飛入美國領空引發兩國輿論戰，中國外交部則撇清氣球是氣象科研用。然而有軍事專家指出，這款氣球不僅出現在美國，連日本和印度都出現過，很難稱只是「民用」。

    美國海軍研究所（USNI）專欄作家、軍事專家薩頓（H I Sutton）今（4）日指出，中國間諜氣球除了飛越美國，也出現在拉丁美洲國家哥斯大黎加與哥倫比亞上空。而根據去年的類似事件可知，這些氣球一定是與軍事用途有所相關。

    早在2020年時，日本東北地區仙台市上空就曾出現一模一樣的間諜氣球，但當時被懷疑是北韓的宣傳手段。2022年1月，印度安達曼-尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）的布萊爾港（Port Blair）上空也曾出現同款氣球，布萊爾港是印度海軍位於印度洋上具戰略意義的港口。

    美國有線電視網《CNN》曾報導，這顆中國間諜氣球相當巨大，光是下方安裝的長條形設備長度就高達90英尺（約27.4公尺），約有3輛巴士的長度，應該是用來改變氣球方向和監控的裝置。

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