中國間諜氣球掀波！美議員批拜登向中示弱 折損台灣等夥伴信心

美國聯邦參議院情報委員會副主席、共和黨參議員魯比歐指出，中國企圖藉由美國對高空偵察氣球的不作為，告訴其他國家，當中國入侵台灣、從印度奪取土地，或從菲律賓和日本奪取島嶼時，「美國不會趕來馳援。（路透檔案照）

2023/02/06 05:47

〔國際新聞中心／綜合報導〕美軍4日出動F-22戰機發射響尾蛇飛彈，擊落停留在美國領空長達8天的中國高空偵察氣球。儘管美國總統拜登表示他早在1日就下令擊落氣球，但共和黨國會議員顯然不買帳，紛紛怒批拜登政府反應過於遲緩，向中國示弱，折損美國馳援盟邦和夥伴的信譽。

聯邦參議院情報委員會副主席、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）認為，此事發生在拜登7日發表國情咨文、國務卿布林肯訪問中國之前，並非巧合，「他們為什麼不採取行動？……為什麼他們花了這麼久時間，才向美國公眾披露此事？」

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魯比歐告訴美國有線電視新聞網（CNN），氣球飛越軍事設施和敏感地點，中國知道一定會被發現，知道美國將不得不做出回應，此舉傳達給世界的訊息是：「我們可以在美國領空飛行氣球，美國卻對此無能為力。」

魯比歐強調，中國企圖告訴其他國家，美國連對飛越其領空的氣球都無所作為，所以當中國入侵台灣、從印度奪取土地，或從菲律賓和日本奪取島嶼時，「美國不會出手相助」。

其他共和黨議員也批評白宮的反應慢半拍，並暗示眾議院將進行調查。聯邦眾議院外交委員會主席、德州聯邦眾議員麥考爾（Michael McCau）說，將要求行政部門給個交代，對拜登政府這種令人尷尬的軟弱表現究責。

美國網路媒體Axios報導，紐約州聯邦眾議員勞勒（Mike Lawler）表示，拜登、布林肯和國防部長奧斯汀「必須與國會合作，並立即回應」。田納西州國土安全委員會主席葛林（Mark Green）表示，該委員會將「持續要求拜登政府採取行動和回應」。

去年訪台的田納西州聯邦眾議員威爾森（Joe Wilson）更指控，針對這起「災難性的中國間諜氣球奇觀」，拜登和副總統賀錦麗應該下台。

對此，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）反駁道，拜登指示以安全的方式將其擊落，美國聯邦航空總署（FAA）與五角大廈密切合作，行動一步到位，沒有對任何美國人的生命或財產造成痛苦、損害或傷害。

美軍4日出動F-22戰機發射響尾蛇飛彈，擊落停留在美國領空長達8天的中國高空偵察氣球。（美聯社）

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