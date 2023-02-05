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    中國間諜氣球飛越美國上空 章家敦：中國正準備開戰

    中國間諜氣球飛越美國領土，雖然已被美國空軍戰機擊落，但仍引起餘波盪漾。根據「福斯新聞」報導，知名美中關係專家、美籍華裔律師章家敦3日在推特發文指出，這代表中國正在為戰爭做準備。 （美聯社）

    中國間諜氣球飛越美國領土，雖然已被美國空軍戰機擊落，但仍引起餘波盪漾。根據「福斯新聞」報導，知名美中關係專家、美籍華裔律師章家敦3日在推特發文指出，這代表中國正在為戰爭做準備。 （美聯社）

    2023/02/05 18:54

    〔編譯盧永山／綜合報導〕中國間諜氣球飛越美國領土，雖然已被美國空軍戰機擊落，但仍引起餘波盪漾。根據「福斯新聞」報導，知名美中關係專家、美籍華裔律師章家敦3日在推特發文指出，這代表中國正在為戰爭做準備。

    在2日美國發現中國間諜氣球飛越蒙大拿州空後，章家敦3日在推特寫道：「中國間諜氣球事件顯示，中國正在準備開戰。」

    章家敦對福斯新聞解釋：「我們知道中國人在做什麼，他們正在進行自二戰以來最快的軍事集結。他們正試圖證明其政權是不受制裁的，最不祥的是，他們正在讓中國平民為戰爭做準備。 」

    章家敦指出，中國國家主席習近平在去年 10 月的中共第20次全國代表大會上打破了第三個任期的先例，任命了所謂的「戰時內閣」，「中國國正準備開戰，它在週邊從事極具挑釁和危險的活動，戰爭隨時隨地都可能爆發。 」

    章家敦說，數十年來國際社會在打擊中國於台灣、南海和全球範圍內的侵略行為方面沒有採取任何行動，這營造了一種氛圍，讓中國無須擔心侵略行為會受到影響，例如漂浮在美國上空多日的間諜氣球。

    章家敦表示：「從幾乎所有角度來看，美國都比中國強大得多，但中國人並不這樣認為。中國人認為他們可以為所欲為，因為我們告訴他們他們可以那樣做。 中國人從事了一些侵犯我們主權的活動，其中一些活動構成了戰爭行為，我們沒有做出回應。而且我們不僅在今年2月沒有做出回應，而且在過去數十年中也沒有做出回應。所以，中國人現在有這種心態。我們已經為歷史上的下一場大戰創造了條件。 」

    中國3日證實，該國持有1顆監視氣球，並聲稱這是1艘民用研究飛船，被盛行風吹得偏離航線，強調對此事件感到遺憾。

    章家敦說，這種解釋不可能是真的，拜登政府因為未擊落這顆間諜氣球，而遭包括前總統川普在內的共和黨人強烈批評。

    不過，在拜登命令下，美國空軍4日稍後已派2架隱形戰機F-22在東岸的南卡羅萊納洲默特爾比奇海灣上空，以響尾蛇飛彈擊落這顆間諜氣球。

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