間諜氣球越過美國領空 美眾議員批：有如邀請強盜入家門

主持人詢問蓋拉格：「即使氣球進入美國，也必須對其進行追蹤對吧？」蓋拉格回應：「沒錯，如果氣球在阿拉斯加州的阿留申群島上空就被追蹤到，我們可以不用擔心碎片傷害到地面平民的問題，絕對可以將其擊落。假如我們沒有能力消除它、控制它或蒐集它，那麼我們就必須用國防預算來發展相關能力。」

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蓋拉格也提到，除了應對間諜氣球，美國還需要把解放軍相關研究人員趕出美國大學、確保中共附屬機構無法購買美國敏感軍事地點附近的土地，更要關閉美國領土上的「中國警察局」，「我們需要捍衛美國主權」。

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