間諜氣球越過美國領空 美眾議員批：有如邀請強盜入家門
2023/02/06 11:11
蓋拉格接受美國《福斯新聞》
〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空後遭美軍擊落，引起各界關注，眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）指出，拜登政府放任中國間諜氣球飄過美國領空，這讓美國在世界舞台上顯得軟弱無力。
蓋拉格接受美國《福斯新聞》 主持人詢問蓋拉格：「即使氣球進入美國，也必須對其進行追蹤對吧？」蓋拉格回應：「沒錯，如果氣球在阿拉斯加州的阿留申群島上空就被追蹤到，我們可以不用擔心碎片傷害到地面平民的問題，絕對可以將其擊落。假如我們沒有能力消除它、控制它或蒐集它，那麼我們就必須用國防預算來發展相關能力。」 請繼續往下閱讀... 蓋拉格也提到，除了應對間諜氣球，美國還需要把解放軍相關研究人員趕出美國大學、確保中共附屬機構無法購買美國敏感軍事地點附近的土地，更要關閉美國領土上的「中國警察局」，「我們需要捍衛美國主權」。
主持人詢問蓋拉格：「即使氣球進入美國，也必須對其進行追蹤對吧？」蓋拉格回應：「沒錯，如果氣球在阿拉斯加州的阿留申群島上空就被追蹤到，我們可以不用擔心碎片傷害到地面平民的問題，絕對可以將其擊落。假如我們沒有能力消除它、控制它或蒐集它，那麼我們就必須用國防預算來發展相關能力。」
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蓋拉格也提到，除了應對間諜氣球，美國還需要把解放軍相關研究人員趕出美國大學、確保中共附屬機構無法購買美國敏感軍事地點附近的土地，更要關閉美國領土上的「中國警察局」，「我們需要捍衛美國主權」。