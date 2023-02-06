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    日本3年前目擊「白色氣球」 專家籲釐清「是否從中國來」

    中國間諜氣球侵犯美國領空引發國際熱議。（美聯社）

    中國間諜氣球侵犯美國領空引發國際熱議。（美聯社）

    2023/02/06 00:41

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球侵犯美國領空引發國際熱議，連日來不少國家都爆出曾目擊類似氣球的情報，其中就包括日本。有日本學者近日向日媒表示，3年前於宮城縣仙台市上空也出現過神秘的「白色UFO（不明飛行物）」，當時引發不小騷動，現在看來與美國確認的中國間諜氣球外型雷同，當時的UFO極有可能就是從中國來的，呼籲日本政府釐清此事。

    根據《TBC東北放送》 報導，2020年6月17日，宮城縣仙台市上空出現氣球形狀的「白色UFO」，據悉當時該飛行物在日本上空飄浮時間超過24小時，日本氣象廳和自衛隊皆否認與該飛行物有關，因此目擊情報一出，在網路上引發熱烈討論。撇除外星人造訪說，不少人都擔心該飛行物來自懷有敵意的國家，時任內閣官房長官菅義偉表示，雖然沒有收到被害報告，但政府都有保持警戒與監視。

    而今與當時「白色UFO」外觀相似的飛行物被美國確認為中國間諜氣球，3年前的目擊事件近日也再次於日本社會引發討論。曾分析過宮城縣不明飛行物的日本東北大學天文學副教授服部誠宣稱，當年在日本上空飄浮的飛行物除了外觀與今次在美國發現的氣球有許多相似之處，氣球下方的吊掛物也相同，他與團隊根據當時風力、風向等數據分析UFO飛行路徑，認為該飛行物就是從中國飄過來的，希望日本政府能夠釐清真相。

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