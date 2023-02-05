預測中國下一步！ 美防部前官員：恐闖領海干擾打撈間諜氣球

美國軍方4日出動戰機將闖入領空的中國間諜氣球擊落。（路透）

2023/02/05 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球侵犯美國領空引發國際熱議，美軍方出動戰機將其擊落，中方竟爆氣抗議。針對北京可能的下一步，美國對中政策專家認為，中方將繼續卸責，堅稱該氣球單純用於氣象研究，以美方「過度反應」為由進一步挑釁，並派出解放軍指揮的海上船隻干擾美國打撈間諜氣球殘骸。

根據《福斯新聞》報導，中國一顆高空偵察氣球日前闖入美國領空，還飄過多個敏感軍事地點，華府震怒指控北京侵犯主權及違反國際法，並於4日出動一架F-22戰機，在靠近卡羅萊納州海岸的大西洋上空，用一顆AIM-9X空對空飛彈將氣球擊落。消息一出，美方捍衛主權的舉動竟遭致中方強烈抗議，中外交部發聲明指責美國動用武力「明顯反應過度」，中方將堅決維護有關企業的正當權益，同時保留作出進一步必要反應的權利。。

請繼續往下閱讀...

美國防部東亞事務前副助理部長柯海諾（Heino Klinck）4日表示，中國只會繼續聲稱該氣球屬民用性質，單純用於氣象研究，「就跟過去一樣，他們會反過來譴責美國的擊落行動，持續否認自己有錯，將自己描繪成乖乖遵守國際法及相關準則的無辜者。雖然我不相信中國會採取訴諸武力的實際行動，但他們很有可能會在外交措辭上展現更具攻擊性的態度，畢竟推卸責任已成他們的常態。」

過去曾派駐北京的柯海諾還說，中國可能會藉由類似行動闖入台灣領空，若台灣採取與美相同舉措將之擊落，中方就有藉口對台採取進一步行動，「我可以預見中國在入侵台灣領空方面會變得更加咄咄逼人。」柯海諾直言，隨著台海局勢升溫，最重要是美國及其盟友準備好在必要時刻與中國對抗。

川普政府時期的國防部政策次長安德森（James Anderson）指出，中國接下來可能會進一步對美挑釁，華府須保持警惕，做好準備在國內外堅決捍衛國家安全利益。他也預測，未來幾天內可能會有一艘以上由解放軍指揮的民用船隻出動干擾在美國領海內進行的打撈氣球殘骸作業，「如果發生這種狀況，美國軍艦就完全有理由給入侵者『一張通往海底的單程票』。」

華府智庫「美國企業研究院」（AEI）中國問題高級研究員庫柏（Zack Cooper）則認為，中國接下來應該是希望息事寧人，預期近日會有公開聲明，並努力重新安排美國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪的時程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法