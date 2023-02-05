3機場停飛 美軍在大西洋上空擊落中國間諜氣球
2023/02/05 05:27
〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球近日飛入美國領空引發關注，連帶使得美國國務卿布林肯暫緩訪中行程，衍生外交風波。根據多家外媒報導，美國軍方已在美國東部沿海的大西洋上空擊落了這顆間諜氣球，目前正在進行殘骸碎片的回收行動。
美國總統拜登在被詢問對這顆間諜氣球的看法時，明白表示將會「處理」這顆氣球。他說「週三，當我聽取氣球簡報時，就命令五角大廈儘快擊落它。」不過當時考量不對地面人群造成傷害，才決最好時機是等它到水面上。
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當地時間週六下午，氣球在卡羅萊納州海岸約6萬英尺左右的高度飛行，當它飛離美國本土，軍方即將它擊落，多家電視公司也對此進行了直播。
在此之前，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）就下令卡羅萊納州的3個機場停飛，藉此淨空擊落氣球後下方的空域和海域。現今FAA已經取消了禁飛令。
如今完成任務，拜登高興地說「他們成功地將它擊落，我想稱讚我們的飛行員了。」
Chinese spy balloon shot down. #ChineseSpyBalloon pic.twitter.com/2LNUUf0Qpr— Devon Pace （@elitedevon） February 4, 2023