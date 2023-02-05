3機場停飛 美軍在大西洋上空擊落中國間諜氣球

中國間諜氣球漂浮在北卡羅萊納州金斯頓地區的上空，下方可以看到一架飛機及其軌跡。（美聯社）

2023/02/05 05:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球近日飛入美國領空引發關注，連帶使得美國國務卿布林肯暫緩訪中行程，衍生外交風波。根據多家外媒報導，美國軍方已在美國東部沿海的大西洋上空擊落了這顆間諜氣球，目前正在進行殘骸碎片的回收行動。

美國總統拜登在被詢問對這顆間諜氣球的看法時，明白表示將會「處理」這顆氣球。他說「週三，當我聽取氣球簡報時，就命令五角大廈儘快擊落它。」不過當時考量不對地面人群造成傷害，才決最好時機是等它到水面上。

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當地時間週六下午，氣球在卡羅萊納州海岸約6萬英尺左右的高度飛行，當它飛離美國本土，軍方即將它擊落，多家電視公司也對此進行了直播。

在此之前，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）就下令卡羅萊納州的3個機場停飛，藉此淨空擊落氣球後下方的空域和海域。現今FAA已經取消了禁飛令。

如今完成任務，拜登高興地說「他們成功地將它擊落，我想稱讚我們的飛行員了。」

人們看到了疑似中國間諜氣球在美國卡羅萊納州海岸的大西洋上空被擊落。（路透）

美國拜登總統祝賀軍方成功擊落了中國間諜氣球。（法新社）

中國間諜氣球在美國卡羅萊納州海岸上空。（路透）

人們看到了疑似中國間諜氣球在大西洋上空被擊落。（路透）

中國間諜氣球日前在美國蒙大拿州上空被發現。（美聯社）

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