為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

北韓出動3大駭客團體 攻擊南韓軍工企業竊密

駭客示意圖。（路透檔案照）

駭客示意圖。（路透檔案照）

2024/04/23 20:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓警方23日表示，北韓3大駭客團體過去約1年半以來，對多家南韓國防承包商發動「全面」網路攻擊，入侵這些公司內部網路，竊取機密技術資料。

南韓警方與國家情報機關、民間資安專家合作，追查出這3個駭客團體為和北韓情報機關有關連的Lazarus、Kimsuky和Andariel，直接或透過下游包商，間接在這些軍工企業資料系統植入惡意程式碼。

其中一起案例是從2022年11月開始，駭客在該公司公開網路植入程式碼，利用其測試網路安全機會感染其內網；此外，駭客也利用下游包商員工，在其私人和公務電郵帳號都使用同樣的密碼，藉這個容易犯下的安全漏洞，入侵軍工企業網路，取得機密技術資料。

警方並未公布受害企業名單，以及遭竊取資料性質。但《韓聯社》23日報導，警方根據調查過程所獲取的情報，發現南韓國內83家軍工企業中，有10多家遭遇攻擊。

警方表示經調查證實，這些北韓駭客組織至少1年半之前就開始進行攻擊，難以詳細掌握具體攻擊時間和受害規模，但以南韓軍工技術為聯合網路攻擊目標來看，背後有領導人金正恩的具體指示。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北韓駭客再攻擊美國軟體公司 竊取加密貨幣
2023/07/21 11:56

北韓駭客再攻擊美國軟體公司 竊取加密貨幣
全球AI大戰開打 美國研究：北韓也在發展
2024/01/25 01:30

全球AI大戰開打 美國研究：北韓也在發展

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
狂撈30億美元！北韓對加密貨幣 疑發動58起網路攻擊
2024/02/08 16:16

狂撈30億美元！北韓對加密貨幣 疑發動58起網路攻擊
瞄準2000萬用戶！北韓駭客仿冒南韓電商APP 下載安裝就中毒
2023/10/26 16:32

瞄準2000萬用戶！北韓駭客仿冒南韓電商APP 下載安裝就中毒

酷澎推兒權邀罕病兒看大聯盟 圓棒球夢
北韓靠駭客立功？路透：入侵俄火箭商後飛彈技術大進步
2023/08/08 07:55

北韓靠駭客立功？路透：入侵俄火箭商後飛彈技術大進步
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播