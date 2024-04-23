北韓出動3大駭客團體 攻擊南韓軍工企業竊密

駭客示意圖。（路透檔案照）

2024/04/23 20:05

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓警方23日表示，北韓3大駭客團體過去約1年半以來，對多家南韓國防承包商發動「全面」網路攻擊，入侵這些公司內部網路，竊取機密技術資料。

南韓警方與國家情報機關、民間資安專家合作，追查出這3個駭客團體為和北韓情報機關有關連的Lazarus、Kimsuky和Andariel，直接或透過下游包商，間接在這些軍工企業資料系統植入惡意程式碼。

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其中一起案例是從2022年11月開始，駭客在該公司公開網路植入程式碼，利用其測試網路安全機會感染其內網；此外，駭客也利用下游包商員工，在其私人和公務電郵帳號都使用同樣的密碼，藉這個容易犯下的安全漏洞，入侵軍工企業網路，取得機密技術資料。

警方並未公布受害企業名單，以及遭竊取資料性質。但《韓聯社》23日報導，警方根據調查過程所獲取的情報，發現南韓國內83家軍工企業中，有10多家遭遇攻擊。

警方表示經調查證實，這些北韓駭客組織至少1年半之前就開始進行攻擊，難以詳細掌握具體攻擊時間和受害規模，但以南韓軍工技術為聯合網路攻擊目標來看，背後有領導人金正恩的具體指示。

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