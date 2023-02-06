軍武新知》間諜？偵察？ 軍用氣球的戰術應用

圖為Raven Aerostar公司生產的高空氣球，美軍與其合作進行打擊毒品走私與國土安全威脅的廣域監控測試。（圖片擷取自Raven Aerostar官網）

2023/02/06 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國間諜氣球侵入美國領空，美國軍機還伴飛一段時間才將其擊落。對此，中國國務院批評美方「反應過度，嚴重違反國際慣例」，而中國「保留作出進一步必要反應的權利」。另外，發言人毛寧也僅回應「正在了解核實情況，希望雙方共同冷靜、謹慎處理」，並無明確否認間諜氣球的存在。

而軍用氣球的應用在通訊、偵察上也是「老前輩」，最早可追溯「孔明燈」在傳遞訊息上的使用。而在飛機發明前，各國也都使用熱氣球進行戰場觀測。二戰時英軍借助氣球的拖曳力，在其中間橫連鋼索，鋼索下懸挂鋼絲，組成空中屏障。這種氣球防線，讓德軍飛行員難以達到理想的轟炸高度，有效降低了敵軍轟炸效率。不僅是英軍，日本、蘇聯、美國也曾建立過防空氣球部隊。

請繼續往下閱讀...

但是體積龐大、行動緩慢、游走不定、易被攻擊等特點，在飛機等新型飛行器的出現，大大壓縮了氣球的用武之地。各種防空武器的出現，更使得氣球的生存力大幅下跌。

不過，隨著材料科學的突破，讓氣球參與偵察任務的能力大大提升。2001年的阿富汗戰爭中，英軍將長10多米的氣球放置在600多米高的空中，下面用鋼纜固定。通過纜繩中的信號傳輸線，地面基站就可以接收到氣球上所安裝攝像頭和雷達所捕捉到的信息，24小時對敵方進行偵聽。

而新材料的運用，高空氣球可以直達平流層，避開一些防空武器的威脅；導航系統與人工智慧（AI）的應用，使氣球能借力改變高度和方向，到達目標空域。美國也和曾與Google進行網路氣球計畫（Project Loon）的渡鴉航太合作（Raven Aerostar），測試監控網路的建立。

2021年在挪威舉行的「雷雲」演習中，美軍就曾釋放8顆Aerostar氣球，探測演習區中的模擬目標，隨後再運用M270進行精確打擊；在去年美菲的「肩並肩」演習中，美軍也部署類似氣球飛往南海進行偵察活動。

以Raven Aerostar為例，其氣球體積小、價格低，可大批量產及快速部署，作業高度約處在1萬5000至2萬米的平流層高度，取消繫留繩，具備自主航行能力。此高度的氣球較衛星不容易被發現。其塑膠材質、無熱輻射的特點，比起低軌衛星更有停留監察能力。在主氣球內的副氣囊注入空氣，就可調節氣球的體積與質量，以進行上升或下降，再結合即時天氣測量，就可選擇相應氣流進行飄航。而Raven Aerostar稱其具有30天的飛行時間，動力則由其搭載的太陽能電池所提供。

不過小氣球無法使用大功率的探測設備，所以Raven Aerostar選擇將大批氣球升空，形成氣球陣列，建立通訊網路，可作為後方與站區的中繼通訊使用，還能免去衛星偵察需多方資料比對才得出情報的麻煩。在衛星因干擾而失效時，氣球也能快速地臨時遞補，作戰靈活度相當高，是近年美軍力推「多領域作戰」的作戰概念測試。

據飛行能力及組成通訊陣列的軍用氣球。（圖片擷取自Raven Aerostar官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法