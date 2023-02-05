中國企業疑向伊朗出售監控設備 傳美國考慮制裁

2023/02/05 01:21

〔中央社〕華爾街日報今天援引不具名官員說法報導，美國當局正考慮針對向伊朗安全部隊出售監控錄影設備的中國公司實施新一輪制裁，目前正就此進行深入討論。

報導指，美國當局鎖定的制裁對象是位於中國天津市的電子設備製造商「天地偉業技術有限公司」（Tiandy Technologies）。該公司已將監控錄影產品出售給伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）。

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中國海關資料顯示，自去年9月伊朗爆發示威浪潮後，中國對伊朗的監控設備出口激增。德黑蘭警方還在國家電視台播出利用監控攝影機辨識、追蹤並逮捕示威人士的狀況。報導稱，伊朗官員和革命衛隊計畫利用中國技術來辨識並懲罰不戴頭巾的女性。

據報導，目前美國國務院和財政部都在考慮針對天地偉業實施制裁。一旦實施，該公司可能面臨與美國金融體系切斷聯繫的風險。

事實上，早在去年12月，天地偉業就已被美國商務部列入制裁黑名單。

此前多名人權倡議人士也曾指控，天地偉業利用臉部辨識技術協助北京政府迫害新疆少數民族維吾爾人，並向伊朗安全部門、警察和軍隊出售監控設備，引來美國國會議員關注。

與此同時，華府也在調查浙江「宇視科技有限公司」（Uniview Technologies Co），以釐清該公司是否曾向伊朗安全部隊銷售監控設備。1120205

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