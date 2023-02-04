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    懷疑中國間諜氣球為生化武器 共和黨眾議員：從武漢起飛的嗎？

    眾院監督與改革委員會首席共和黨議員柯默質疑，中國間諜氣球可能是生化武器。（美聯社檔案照）

    眾院監督與改革委員會首席共和黨議員柯默質疑，中國間諜氣球可能是生化武器。（美聯社檔案照）

    2023/02/04 16:36

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國一顆高空偵察氣球（又稱間諜氣球）進入美國領空，拜登政府卻未在第一時間擊落，引發共和黨人強烈憤慨，聯邦眾議院監督與改革委員會首席共和黨議員柯默（James Comer）更質疑這顆氣球可能是「生化武器」！

    美國《國會山莊報》（The hill）3日報導，柯默在《福斯新聞》訪問中表示，他對聯邦政府「顯然」不知道這顆氣球裡面有什麼感到擔憂，「氣球裡面是生化武器嗎？是從武漢起飛的嗎？我們對此一無所知。」

    柯默不諱言，中國「擺明跟美國玩把戲」，因此這顆間諜氣球根本就不該被允許進入美國本土上空。

    眾院共和黨籍議長麥卡錫已迅速安排下週召開「八人幫」（Gang of Eight）會議，召集參、眾兩院情報委員會議員，聽取行政當局報告，「中國不知分寸地漠視美國主權，是破壞穩定的行為，必須加以處理，拜登總統不能默不作聲。」

    共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）也同意，拜登應第一時間擊落中國間諜氣球，「要是川普總統就永遠不會容許這種事發生」。

    蒙大拿州共和黨籍聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）更在2日晚間向國防部發去一封「咆哮信」，要求拜登政府對於間諜氣球飛進美國領空給出解釋，「美國政府未能保護我們的邊界，現在也未能保護我們的天空。」

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