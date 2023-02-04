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    推特瘋傳中國間諜氣球疑遭擊落影片 美國防官員出面澄清

    美國蒙大拿州居民拍攝到疑似中國間諜氣球遭擊落的畫面，美國官員對此出面澄清。（圖擷自Dolly Moore推特）

    美國蒙大拿州居民拍攝到疑似中國間諜氣球遭擊落的畫面，美國官員對此出面澄清。（圖擷自Dolly Moore推特）

    2023/02/04 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空引發極大關注，有蒙大拿州居民拍攝到疑似間諜氣球遭擊落的畫面，影片旋即在推特上瘋傳，但美國國防官員對此強調氣球並沒有在空中爆炸，美軍也未派出軍機將其擊毀，影片中並非間諜氣球。

    據蒙大拿州當地電視台《KRTV》報導，居住在比靈斯（Billings）的女子摩爾（Dolly Moore），在推特上傳了她3日拍攝到的影片，摩爾透露當時有1架噴射飛機快速掠過，天空就發生了爆炸，從中可以看到一串斜斜落下的白色煙霧，似乎有什麼在墜落。

    曾在蒙大拿州馬爾姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base）工作的摩爾，立即懷疑這就是曾穿越比靈斯上空的中國間諜氣球，對此美國當局強調間諜氣球已經離開蒙大拿州，4日還在美國中西部地區被目擊。

    比靈斯市政府也表示，當地消防單位和機場並未收到任何通報，雷達上也沒有飛行器消失，經過和蒙大拿州災難與緊急服務機構、州長吉安福特（Greg Gianforte）聯繫後，確認州內當時並沒有出現任何爆炸事件。

    美國國防官員也向《福斯新聞》澄清，中國間諜氣球沒有爆炸也沒有被美軍擊落，影片和中國間諜氣球無關。

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