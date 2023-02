推特瘋傳中國間諜氣球疑遭擊落影片 美國防官員出面澄清

2023/02/04 15:40

〔即時新聞/綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國領空引發極大關注,有蒙大拿州居民拍攝到疑似間諜氣球遭擊落的畫面,影片旋即在推特上瘋傳,但美國國防官員對此強調氣球並沒有在空中爆炸,美軍也未派出軍機將其擊毀,影片中並非間諜氣球。

據蒙大拿州當地電視台《KRTV》報導,居住在比靈斯(Billings)的女子摩爾(Dolly Moore),在推特上傳了她3日拍攝到的影片,摩爾透露當時有1架噴射飛機快速掠過,天空就發生了爆炸,從中可以看到一串斜斜落下的白色煙霧,似乎有什麼在墜落。

請繼續往下閱讀...

曾在蒙大拿州馬爾姆斯特羅姆空軍基地(Malmstrom Air Force Base)工作的摩爾,立即懷疑這就是曾穿越比靈斯上空的中國間諜氣球,對此美國當局強調間諜氣球已經離開蒙大拿州,4日還在美國中西部地區被目擊。

比靈斯市政府也表示,當地消防單位和機場並未收到任何通報,雷達上也沒有飛行器消失,經過和蒙大拿州災難與緊急服務機構、州長吉安福特(Greg Gianforte)聯繫後,確認州內當時並沒有出現任何爆炸事件。

美國國防官員也向《福斯新聞》澄清,中國間諜氣球沒有爆炸也沒有被美軍擊落,影片和中國間諜氣球無關。

Ok, so here’s what I just caught I few minutes ago out my window. I saw a jet go by so fast and then explosion in the sky. Holy crap! Billings MT. pic.twitter.com/swr8ERC6pf