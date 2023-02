美國民眾誤將氣象氣球認成中國間諜氣球 專家解釋了

2023/02/04 14:34

〔即時新聞/綜合報導〕近日有美國民眾將美國氣象局堪薩斯分局發射的氣象氣球誤認成間諜氣球,紛紛通報堪薩斯氣象分局;堪薩斯分局隨即在推特發文,經查證後確認漂浮在天空的是氣象氣球。氣象局表示,氣象氣球並不像間諜氣球巨大,僅能在天空中停留約90分鐘,並且在距離地面3萬公尺的高度處會自動破裂。

美國氣象局(NWS)堪薩斯分局於當地時間4日在官方推特發文,寫道「近日我們收到許多民眾通報,有一個不知名氣球盤旋在西北方地平線上,經觀察後確定這是一顆氣象氣球。」

綜合外媒報導,NWS指出,氣象氣球僅能在天空中停留約90分鐘,飛行方向和速度完全仰賴風速決定;在冬季時節,氣象氣球的漂浮高度可到1.2萬公尺,夏季高度則是落在1.9萬公尺至2.1萬公尺。待氣象氣球飄浮至距離地面3萬公尺處,氣球會自動破裂。

當氣球破裂後,隨氣球升空的降落傘將把氣象氣球帶到地面,拾獲的民眾可以自行決定要留著或是寄回給美國氣象局。此外,氣象氣球通常搭載備有接收器和發射器的無線電探空儀,每兩秒將數據傳回地面,協助氣象預報員建立氣象模擬圖。

據最新估計,中國間諜氣球的飛行高度至少為1.9萬公尺,遠高於美國巡航機的飛行高度,也高於氣象氣球在冬季的漂浮高度,且中國間諜氣球有如好幾輛公車那麼大,一般的氣象氣球寬度約為6到7公尺。

We have had several reports across northwest MO of a large balloon visible on the horizon. It is now visible from our office in Pleasant Hill and the KC Metro. We have confirmed that it is not an NWS weather balloon. pic.twitter.com/CKQWOw7God