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    轟美炒作中國間諜氣球反中情緒 胡錫進當晚就被中國外交部打臉

    中國間諜氣球引發軒然大波，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也來摻一腳，又批美國好壞壞、借題煽動反中情緒，大力獻媚，孰料中國外交部隨即承認氣球屬於中國。（翻攝微信）

    中國間諜氣球引發軒然大波，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也來摻一腳，又批美國好壞壞、借題煽動反中情緒，大力獻媚，孰料中國外交部隨即承認氣球屬於中國。（翻攝微信）

    2023/02/04 11:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球引發軒然大波，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也來摻一腳，批美國好壞壞、借題煽動反中情緒，大力獻媚，孰料中國外交部隨即承認氣球屬於中國；對此，胡錫進態度急轉彎，耍流氓直喊「是中國的又如何」，改口宣揚中國衛星技術已經超英趕美。

    胡錫進3日透過微信公眾號發布「製造『中國間諜氣球』離奇故事，這是典型的美式流氓做法」一文，痛批美國有心人士將這顆「來歷和工作目的尚無法確定」的氣球炒作為「中國間諜氣球」，稱此故事「很離奇」，又說此氣球已經成了美國政治勢力煽動反中仇中情緒的一個「活標靶」。

    胡錫進又稱，他認為這顆氣球「最大可能是一個氣象氣球，說不準是從哪個國家升空後意外實現了超出預期的存活，飄到了美國上空。拿它來勾起人們對冷戰時期間諜戰的回憶，幫著進行敵視中國的輿論動員，這很low」。

    孰料，中國外交部3日晚間21時35分就發聲明，重重打臉胡錫進；中國外交部承認氣球屬於中國，稱其用途為氣象等科學研究，因為西風加上控制能力有限影響，氣球嚴重偏離預定航線，中國對氣球誤入美國表示遺憾，將持續與美國溝通。

    儘管如此，胡錫進篤定要拍中國馬屁，耍起流氓態度，稱「是中國的又如何」，並改口狂誇中國偵察衛星技術早已超英趕美，「中國用不著靠氣球蒐集美國的情報，美國人還是好好防中國的偵察衛星吧，它們已經像美國的一樣厲害」。

    有中國網友在留言區嘲諷胡錫進，道，「這要是美國的飛艇出現在中國的話，那一定是邪惡用心，間諜行為，播撒病毒；如果出現在台灣的話，那就是居心叵測，動機不純，蛇鼠一窩」，另一名中國網友笑道，「你是很了解老胡的」。

    中國間諜氣球引發軒然大波，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也來摻一腳，又批美國好壞壞、借題煽動反中情緒，大力獻媚，孰料中國外交部隨即承認氣球屬於中國。（翻攝微博）

    中國間諜氣球引發軒然大波，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也來摻一腳，又批美國好壞壞、借題煽動反中情緒，大力獻媚，孰料中國外交部隨即承認氣球屬於中國。（翻攝微博）

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