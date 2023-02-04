氣象專家曝中國間諜氣球可能路徑 美警提醒：看到切勿射擊

氣象專家據風向推測，氣球接下來24小時可能飄往卡羅萊納州或維吉尼亞州。（路透）

2023/02/04 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國間諜氣球當地時間2日飛入美國領空，氣象專家據風向推測，氣球接下來24小時可能飄往卡羅萊納州或維吉尼亞州，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，依據天氣模型運算顯示，這顆氣球最早在當時時間4日早上離開美國東海岸，同時美國警方提醒，民眾看到間諜氣球請勿報警，也不要對它開槍。

根據《CNN》報導，中國間諜氣球當地時間2日首現蒙大拿州，最後1次通報位置為密蘇里州。CNN氣象專家格雷（Jennifer Gray）認為，這顆氣球正跟隨風向飄移，預計接下來24小時內，強風由西往東吹，很可能將這顆氣球吹往卡羅萊納州或維吉尼亞州附近，隨著風速、方向也可能有變化，但她認為氣球很難飛越東北部主要城市。

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美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，依據天氣模型顯示，最快當地4日早上中國間諜氣球將從美國東海岸離開。2名國防部官員透露，預計氣球飛抵東部海岸之後，接著在靠近卡羅萊納州海域飄向大海。

與此同時，北卡羅來納州（North Carolina）加斯托尼亞（Gastonia）警察局在臉書發文，「如果看到中國間諜氣球飛越加斯托尼亞上空，切勿報警，因為警方不具有查驗6萬英呎高空能力，我們相當確定政府希望大家切勿插手，最後提醒民眾不要隨便持槍朝這顆氣球射擊。」

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