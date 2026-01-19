細數經貿總談判代表楊珍妮經歷 他盛讚「低調卻無法忽視」

張育萌19日發文細數政務委員楊珍妮的過往經歷，並強調：「鄭麗君帶領的談判團隊裡，有個低調卻無法忽視的名字——楊珍妮。」（資料照）

台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠。台灣青年世代共好協會理事長張育萌19日凌晨在臉書發文細數政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮的過往經歷，並強調楊珍妮是談判團隊中低調卻無法忽視的存在。

張育萌提到，楊珍妮在1983年踏上公職起點，進入國貿局工作，行政院長是孫運璿，而當時的楊珍妮還不知道，她將會成為國貿局的首位女局長。楊珍妮在國貿局認識前經濟部長鄧振中，兩人的目標就是要讓台灣加入世界貿易組織「WTO」，當時蔡英文是政大教授，被邀請擔任WTO入會談判顧問，而2002年台灣正式加入WTO，隨後楊珍妮也被派駐到瑞士日內瓦的WTO代表團，繼續為台灣的多邊談判打拼。

張育萌指出，經濟部2007年3月成立「經貿談判代表辦公室」（OTN），當時「自由貿易協定」（FTA）風行，台灣需要一個專責打國際談判的團隊，但這個「經貿談判代表辦公室」人力超精簡卻責任沉重，不只要談FTA，讓台灣打進國際賽，還要同時處理國際爭端。

張育萌表示，在經貿辦成立不久後，第一仗就遇到歐盟擴大課稅範圍，美國率先判定歐盟違反WTO的承諾，而對於台灣的衝擊，不只是單方面被調高關稅，若歐盟此舉成功，其他國家也會跟進，後續台灣與美日聯手，向WTO的爭端解決機制提告，由經貿辦親自上陣，官司前後拖了兩年多，台灣最後告贏了，後續歐盟也沒有上訴。

張育萌提到，楊珍妮在2014年8月升任國貿局長，也成為台灣首任女性國貿局長，她當時曾說：「男性或女性都一樣，做事真的比較重要。」這年全世界仍是「FTA 大爆發」的一年，中韓談成FTA對台衝擊，而當年的APEC又在北京舉辦，就算馬英九政府任內對中國頻頻示好，但台灣在APEC期間與美日分別會談，中國仍對台抗議，身為國貿局長的楊珍妮，當時的任務就是要隨時掌握情資，成為APEC團隊的關鍵後援。

時至2020年5月，時任總統蔡英文連任後，楊珍妮出任「台灣美國事務委員會」主任委員，負責當時台美重中之重的談判工作，也就是台美21世紀貿易倡議，這份文件是 1979 年台美斷交以來，台灣與美國談成最完整的貿易協定，整份框架涵蓋農業、勞工、中小企業、國營企業到法規制定，最終在2023年，美國貿易代表署宣布台美完成談判。

在總統賴清德2024年就職後，楊珍妮擔任行政院政委，同時兼任經貿辦總談判代表，面對美國去年在「解放日」後宣布台灣32％超高關稅，台美從4月起就啟動視訊談判，5月鄭麗君與楊珍妮赴美展開實體談判。談判前後歷時10個月，結果就是談到關稅15%不疊加，還加上對232條款的最優惠待遇。

張育萌提到，他印象深刻的是，當鄭麗君說明談判成果後，楊珍妮也接著說：「這是一個全面性的談判，比拜登時期的『台美21世紀貿易倡議』更廣」。張認為：「我想，楊珍妮在說出這句話的時候，有多少百感交集。畢竟三年前，她才替台灣談到這項台美史上最完整的『台美21世紀貿易倡議』。」

張育萌最後也強調，「談判桌上的驚濤駭浪，肯定不是政治口水可以比的」，他很喜歡副總統蕭美琴所說的：「這場談判的背後，是無數個跨時區、挑燈夜戰的努力。」張育萌說：「謝謝鄭麗君和楊珍妮的合作無間——很多談判不是『奇蹟』，而是一群人用幾十年累積的專業，在關鍵時刻，為國家一肩扛起。」

張育萌提到，他印象深刻的是，當鄭麗君說明談判成果後，楊珍妮（右二）也接著說：「這是一個全面性的談判，比拜登時期的『台美21世紀貿易倡議』更廣」。（圖由行政院提供）

