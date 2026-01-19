川普為何不惜與歐洲翻臉爭搶格陵蘭？美財長曝最大原因

美國財政部長貝森特。（彭博社）

美國總統川普17日放話，將對抵制美國控制丹麥自治領土格陵蘭島的8個歐洲國家，2月1日起加徵10%關稅，6月起上調至25％，直到格陵蘭賣給美國，此舉導致美歐緊張急遽升級，歐盟也揚言停止去年7月達成的美歐貿易協議，進行抵制。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受美媒NBC專訪透露，美國必須取得格陵蘭的主要原因，並聲稱「歐洲領導人終會醒悟」。

貝森特週日接受NBC新聞專訪時表示，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，格陵蘭至關重要，美國必須獲得格陵蘭，他並指責歐洲在面對俄羅斯或中國的侵略時，無力保護這片土地。他說：「歐洲人展現的是軟弱，美國展現的是強大。」他表示，川普認為，如果格陵蘭不成為美國的一部分，就無法加強安全。

對於一些歐洲領導人認為，美國若接管格陵蘭，將意味著北約終結。對此貝森特表示，這種「二選一」的說法是錯誤的。貝森特也說，歐洲領導人終會醒悟，他們需要在美國的安全保護傘下，「我相信歐洲人會明白，這對格陵蘭島、歐洲和美國都是最好的。」他也舉例「如果美國撤回對烏克蘭的支持，會發生什麼？整個局勢都會崩潰。」

貝森特也解釋，從持續的俄烏戰爭可見，歐洲人無力對抗俄羅斯，而美國將解決這場原本不會爆發的戰爭。相同的，川普正在努力防止未來中俄在格陵蘭採取類似行動，所以現在美國要對格陵蘭採取戰略行動。

