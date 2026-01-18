議員選舉》基隆中山、暖暖區 綠美女刺客成嬌點

民進黨基隆市黨部擬在中山區市議員選舉，推出吳巧瀅參選。（圖為吳巧瀅提供）

2026年基隆市議員選舉，基隆市中山區議員競爭者眾參選爆炸，被地方戲稱「史上無敵超難選」的中山區議員選舉，是本次市議員選舉的殺戮戰場，如今老將新秀已有高達9人表態參選；暖暖區也是競爭激烈，3位現任議員均有意拚連任。由於七堵區曾怡芳、中正區許睿慈2位民進黨議員，美女刺客首戰告捷，民進黨基隆市黨部這次擬再推出兩位美女刺客分攻中山區與暖暖區，希望娘子軍能開出紅盤。

中山區人口截至去年底設籍人口約4萬5500多人，中山區有4席議員席次，現任的民進黨施偉政、國民黨宋瑋莉與郭美秀3人拚連任；被視為中山區選戰「嬌點」的美女刺客吳巧瀅，外型姣好親切有禮的她，自幼與父相依為命，幼年曾為家扶中心扶助兒，半工半讀完成學業後，開設早餐店每年辦義賣，所得扣除成本後捐贈回饋家扶中心，她的參選爆發力，讓外界不敢小覷。

另外，謝國樑的前中山區秘書林祐德與國民黨前議員莊敬聖爭取黨內提名，由於提名作業尚未定調，但一旦有人脫黨參選或報准參選，則勢必會對拚連任的宋瑋莉與郭美秀形成衝擊。民眾黨呂承祐近半年常與立委黃珊珊合體出席活動，希望能發揮母雞帶小雞效果。張秉鈞雖無法參選，仍派出太太李昀靜以無黨籍身分「代夫出征」；積極參與反四接運動的無黨籍參選人張哲源，這次也將再度以無黨籍挑戰。

暖暖區有3席現任議員，分別為國民黨連恩典、無黨籍林旻勳、陳冠羽，3人均有意願拚連任，民進黨基隆市黨部主任委員林明智曾經參選2014年暖暖區市議員選舉當選，這次民進黨要捲土重來，改由林明智的太太朱書昕擔任美女刺客；民眾黨原先傳出莫璦緁將投入選戰，但因為近日較少出現，是否有變化不得而知。

林明智說，朱書昕可能外界較為陌生，但是她在社群媒體臉書以費歐娜的粉絲頁，有許多鐵粉，尤其是男性明顯多於女性，他也常對外說朱書昕是自己的大女兒，新朋友還信以為真；事實上，朱書昕與童子瑋、許睿慈都還未滿40歲，3人還曾是仁愛國小同學，因為兩個女兒都已分別讀國中與小六，朱書昕決定為民服務投入選戰，希望能有好的成績。

民進黨基隆市黨部擬在暖暖區市議員選舉，推出朱書昕參選。（圖為朱書昕提供）

