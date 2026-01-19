被趕回中國後狂吃台灣豆腐！中配恩綺當街遭公安帶走 直播中嚇哭...

去年因為在台鼓吹武統言論被廢止居留許可的中配恩綺。（圖翻攝自恩綺抖音）

去年3月底因為在台鼓吹武統言論被廢止居留許可，和「亞亞」、「小微」一樣先後被迫離開台灣的中配「恩綺」，回到中國後繼續自己的直播事業，持續吃台灣豆腐，不斷宣揚兩岸統一，還自稱來自「中國台灣」做起街訪，自詡是「兩岸交流平台」，聲稱要讓台灣同胞看看中國的真實狀況，並非外界「宣傳」的那樣水深火熱。不過最近她在直播時，卻當街被公安帶走，引發外界熱議。

恩綺回到中國後重啟直播事業，多次上傳影片痛批民進黨政府打壓，同時不斷消費台灣話題，還稱自己是「中華好兒女」和「英雄」，並表示儘管在台灣受了委屈、回不去家，仍要堅強開播，將大陸的「真實面」傳遞給台灣同胞。相關影片中，還能看到她時常用哭泣、賣慘還換取流量，有次直播人數破千，她還在大街上大叫，喜極而泣，引旁人側目。

不過在YouTube擁有4萬多人訂閱的反共網紅「九醬」，近日分享恩綺在抖音直播的片段，可以看到恩綺又在大街上直播，正當她在和觀眾聊天時，突然被當地公安「關心」，公安還先要求恩綺關掉直播，恩綺面對公安顯得非常驚恐，起初還請求能否別關，但公安態度強硬，恩綺只能照做，離開直播間。據了解，恩綺當天做街訪，疑似談到退休軍人領取高額退休金等敏感話題遭舉報，被質疑危害國家安全，還被當成間諜。

片刻後，恩綺回到直播間，神色相當難看，甚至哭了起來，委屈稱「我是在為祖國做貢獻的大家，好不好……這條路很難很難，有很多網軍會舉報的」。她還透過鏡頭喊話大家可以去網上搜尋與她有關的新聞，她是清白的，不斷強調自己是被台灣趕回去的「愛國中配」。說完以後，恩綺就關掉直播，恩綺透露，她要被公安帶去派出所「走流程」。

