美方對鄭麗君評價超高！華府智庫友人：沒有1國像台灣這樣專業

與美關稅談判爭取到15%且不疊加，還有晶片最惠國待遇的大功臣之一鄭麗君。（資料照）

美台關稅談判近日拍板，台灣對等關稅調降為15％且不疊加，還有「232條款」最優惠待遇，產業界一片好評。反紫光奇遊團成員許美華近日分享自己在華府智庫的朋友透露的消息，表示美方對這次率領我國談判團隊的行政院副院長鄭麗君評價很高，不只感受到台灣釋出最大誠意，也比其他國家談判得更好。

許美華最近在臉書發文，表示台美關稅敲定以後，華府智庫的朋友傳來消息給她，有些在談判尚不明朗之際不能說的話，現在終於可以說了。許美華也以華府智庫友人的視角，將他們對於台灣談判團隊的感想記錄了下來。美方友人直言，過去約莫一年的時間，美國關稅談判代表接觸不同國家的貿易代表談判隊，不論是來自東南亞還是歐洲，近乎沒有一隊，是像台灣這樣專業的國家談判隊。

請繼續往下閱讀...

許美華接著說：「首先，賴總統政府第一天就派出行政院副院長鄭麗君親自去美國，讓華府很多人大吃一驚。我想很多國家，甚至台灣的人都不一定了解，其實行政院副院長有多高地位。她的英語Title是vice premier，也就是一個國家的副總理，是國家的副元首級別。除了台灣，沒有任何一個國家，是派出這種高層的人親自到華府去作關稅談判。這代表賴政府對台美關係的重視，這點很重要。」

「更重要的是，美國團隊對鄭麗君評價很高，尤其是她對於政策細節的了解和掌控，真誠地跟美方斡旋，有理有節，美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了。之前。台灣的暫時性關稅得到20%，比日本南韓或者歐盟最後的15%來得高，其實當時美國政府內部，有不少人為台灣感到不平。因為，美方代表都認為台灣已經展現出最大誠意，也都比其他國家談判得更好，一方面解除美方疑慮，同時也堅持台灣的立場。因此，當時我們都不明白，為何白宮川老大決定，台灣不能夠一開頭就獲得最低的15%關稅，當時我們也跟台灣團隊表達了遺憾。」

許美華繼續說道：「美方朋友也對鄭麗君以行政院副院長高度，投入談判的認真、辛苦表示敬意。他們說，過去大半年，鄭麗君多次來往華府，甚至曾經有過，剛抵達台北、踏出機場，又馬上起行上飛機回去華府進行會議。美方朋友說，鄭麗君希望可以當面了解所有動態並進行交流，因此頻繁來往台北跟華府，對談判事事親力親為。」

最後許美華表示，「毋庸置疑，今次台灣政府的努力沒有白費。除了成功以『Taiwan』的名義，跟其他大國一樣爭取到最低關稅，其他談判條款亦都比日本韓國更好。很大的原因，除了台灣的半導體獨特優勢之外，台灣團隊任勞任怨的工作態度，在華府心目中留下很好的印象，台灣人應該為鄭麗君率領的團隊感到驕傲。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法