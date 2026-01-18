為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨「干政」新竹市府？翟本喬學測留言關心 掀風波

    2026/01/18 23:59 記者洪美秀／新竹報導
    民眾黨新竹黨部副主委翟本喬。（資料照）

    民眾黨干政新竹市府？竹市前文化局長錢康明酸民眾黨新竹黨部副主委翟本喬提及「干政」敏感字眼，市長高虹安會甩嗎？（取自網路貼文）

    新竹市府教育處粉專今天發文關心市立3所高中806名考生的貼文，引發市府只關心市立高中考生，挨批忽視新竹市其他5千多名考生。沒想到民眾黨新竹黨部副主委翟本喬也留言稱「我會通知市府相關人員，以後在情感上表達要注意」，結果引來網友留言稱翟本喬竟可介入竹市府市政，引來「干政」質疑，翟本喬急忙回應他無資格「干政」。對此，竹市前文化局長錢康明大酸翟本喬提到敏感的「干政」字眼，高虹安會甩嗎？

    錢康明提到，民眾黨新竹黨部副主委翟本喬說了耐人尋味的話，翟本喬說他會通知市府相關人員。但這句話顯然戳到高虹安的痛點。錢康明稱，高虹安豈是會任由翟本喬這種咖請得起的人？連黨部主委的代理市長邱臣遠，市長高虹安甩都不甩了，誰會理黨部副主委翟本喬啊？高市長不會再回民眾黨的！現在只有民眾黨巴著高市長想沾光，連邱臣遠都要去竹北選市長讓自己有台階可下，任重道遠自尋出路了。

    錢康明大酸柯文哲到新竹，高虹安連禮貌上到場致意都沒有了，民眾黨還在肖想什麼？不過，翟本喬提到敏感的「干政」兩字，也真是夠酸了，想必翟本喬也見過多位「干政」的人，邱臣遠見過的「干政」更不少，翟本喬急於澄清自己沒有「干政」，他完全相信，畢竟翟本喬自己說：我哪有資格「干政」？但他能理解翟本喬的苦，高市長已經不是當年的高委員，新竹民眾黨部的副主委比主委厲害，要挽救民眾黨頹勢，不是逞口舌和製造和諧假象就能混過去的。

