基隆議員選舉》安樂區11人表態參選 七堵楊秀玉打親民黨保衛戰

2026年基隆市議員選舉，民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨近期陸續展開提名作業。基隆市人口數最多的安樂區，將選出7席市議員，目前朝野已知有11人有意參選；其中，民進黨5人有意登記黨內初選，若協調不成，將採取民調定勝負，民進黨議員提名辦法有「單一性別保障條款」，由於吳驊珈為5人中唯一女性，可望篤定獲得黨內提名。

另外，七堵區選出的親民黨籍議員楊秀玉，是全台唯一的親民黨籍縣市議員，及全國唯一親民黨籍議會副議長，親民黨民主香火能否傳承？年底選戰成為關鍵一役。

身兼國民黨基隆市黨部主委的立委林沛祥，先前已經宣布採「現任優先」提名原則，後續各區提名名額及初選時程，將在1月底前公布；若協調不成，才會採用全民調方式展開初選，也不排除藍白合可能性，外界研判國民黨各區提名將採維穩原則。

2022選舉基隆市安樂區7席議員中，國民黨林沛祥於2024年轉戰立委當選，民進黨洪森永健康因素不再參選，民進黨張之豪、吳驊珈及國民黨秦鉦、俞叁發、鄭愷玲5位現任議員拚連任。民進黨基市黨部擬提名名額為3人，除了張、吳2人外，基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹及前市長林右昌秘書黃永翔均表態要爭取提名，雖然說要先協調，據了解，安樂區綠營提名若無意外，將等到第二波才公布提名人選。

此外，市長謝國樑前秘書、國民黨籍張家馨，以及民眾黨有意參選的媒體人李文耀、林毓峯均已勤跑地方耕耘一段時日，爭取選民青睞，還有待努力。

七堵區現任議員有4席，分別是民進黨曾怡芳、國民黨蔡旺璉、親民黨楊秀玉、無黨籍張耿輝，可說是4強林立，短時間內恐怕很難改變。曾任基隆市議長的蔡旺璉，深耕百福地區穩紮穩打，愛女蔡佳蓁有意接棒，但局勢仍不明朗；現任副議長楊秀玉開展地方宮廟與雙北宮廟交流，打造觀光亮點不遺餘力，為地方卯足全力，希望保留親民黨的民主香火。

2022年新人曾怡芳，憑藉腰軟嘴甜顏質高獲得選民支持，當選以來，對於地方事親力親為。無黨籍的張耿輝曾是死忠國民黨，中校退伍的他雖然退出國民黨，仍算是藍營友軍，耕耘基層多年口碑不惡。

地方淡出政壇選舉長者說，只能說選舉如棋局局新，未到登記截止最後一刻，任何變化都有可能。似乎也為年底詭譎多變選局預留伏筆。

