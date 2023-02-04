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    「專為窮人設計房子」獲獎印度建築師辭世 享耆壽95歲

    印度建築師多希（Balkrishna Doshi）於1月23日辭世，享耆壽95歲。（圖擷取自「Studio Sangath」官方IG）

    印度建築師多希（Balkrishna Doshi）於1月23日辭世，享耆壽95歲。（圖擷取自「Studio Sangath」官方IG）

    2023/02/04 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕印度首位獲得普立茲克建築獎（Pritzker Prize）的建築師多希（Balkrishna Doshi）於1月23日在自宅離世，享耆壽95歲。多希專為窮人設計經濟負擔得起的住宅和公共建築，幼時曾經歷極為貧苦的生活，他希望藉由廣設價格低廉的住宅，使窮人擁有權利去做更多事。

    根據《CNN》報導，普立茲克建築獎發言人表示，多希於1月23日離世，享耆壽95歲。普立茲克建築獎被譽為建築界諾貝爾獎，多希是首位獲得普立茲克獎的印度建築師。多希終其一生致力於倡導「為印度窮人提供公共建築和低成本住宅」。

    多希離世消息傳出後，其工作室在Instagram分享此事，並寫下「我們無法用言語來表達痛苦和悲傷，他是世上的一盞明燈。我們必須在日常生活中付諸行動，並將他的精神繼續傳遞下去」。

    多希從小生長在極為貧困的家庭環境，這也使他下定決心要在印度打造價格低廉的住宅，他曾拜師現代主義建築大師柯比意（Le Corbusier），建築風格深受柯比意和路易斯康（Louis Kahn）影響。

    2018年獲得普立茲克建築的多希接受《CNN》訪問，表示在建築職涯中，他試著將建築作為一種促進公共利益的力量。他提到，「每個人都在談論村莊、城鎮、住在破屋的人，但誰願意為這些人做點什麼？我想為這些人設計住宅，讓他們有權做更多事」。

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