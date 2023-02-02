結盟抗中、俄 印度總理莫迪傳將訪美

外媒報導美國總統拜登（左二）將邀請印度總理莫迪（右二）前往華盛頓進行國事訪問，兩國將共同面對來自俄羅斯及中國的威脅。圖為去年底兩國領導人在印尼G20開幕式上碰面。（法新社）

2023/02/02 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登近期將邀請印度總理莫迪前往華盛頓進行國是訪問。除深化雙方近期的合作關係，也象徵兩國將共同面對來自俄羅斯、中國的威脅。

據《彭博》報導，知情人士透露美國總統拜登正在邀請印度總理莫迪（Narendra Modi）前往華盛頓進行國是訪問，時間點或將在今年下旬。迄今為止，拜登只在白宮接待了法國總統馬克宏，國是訪問通常包括雙邊會談和正式晚宴。

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美、印兩國近期正展開國防工業上的合作，可能聯合生產奇異公司（General Electric）研製的噴射機引擎。拜登政府盼能藉由印度幫助，將關鍵科技供應鏈「去中國化」，並促使印太地區的軍事裝備、半導體與人工智慧等領域，足以和中國抗衡；另一方面，也可同時削弱印度對俄羅斯武器的倚賴程度。

週三（1日）白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）對媒體表示，同樣作為全球重要的經濟體和民主國家，兩國加強合作關係、並為人民提供服務，符合雙方的共同利益，也有利於世界經濟和人民。近年來，美國兩黨政治人物皆積極穩固與莫迪的友好關係。

印度將於今年9月在首都新德里（New Delhi）主辦20大工業國領導人峰會（G20），美國總統通常不會缺席，代表兩國領導人可望在今年二度會面。

白宮沒有立即回應莫迪可能到訪的消息，印度總理辦公室亦拒絕評論，此消息最早由印度新聞龍頭《印度報業托拉斯（Press Trust of India）》曝光，《彭博》引用報導。

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