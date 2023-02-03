因應中印邊界衝突 印度國防預算增13%

為因應中國挑戰，印度政府1日提出2023至2024財政年度的國防預算為5.94兆盧比，增幅達13%，內容包括購買更多戰機，和整修印中邊界關係緊張地區的道路等。圖為美國和印度去年11月在北阿坎德邦海拔1萬英尺的奧利（Auli）舉行聯合軍演。（美聯社檔案照）

2023/02/03 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國和印度近年來頻頻在邊境爆發衝突，為因應中國的地緣政治競爭，印度政府一日提出二○二三至二○二四財政年度的國防預算為五．九四兆盧比（約二．一五兆台幣），增幅達十三％，內容包括購買更多戰機，和整修印中邊界關係緊張地區的道路等。

路透報導，印度的國防預算總額估計約佔其GDP（國內生產毛額）的二％，仍低於中國去年國防預算一．四五兆人民幣（約六．三八兆台幣）。印度財政部長西塔拉曼指出，國防預算中，一．六三兆盧比用於國防資本支出，二．七七兆盧比用於薪資與福利，一．三八兆盧比用於退休俸。最新預算文件顯示，印度計畫斥資近二四二○億盧比（約八七五億台幣）用於海軍艦隊建設，五七一四億盧比（約二○六六億台幣）用於空軍採購，包括購買更多軍機。

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據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計，印度目前在軍費開支上全球排名第三，總理莫迪的政府積極建軍，包括去年首艘國產航空母艦正式服役。印度武裝部隊約有一百三十八萬人，大部分部署在與巴基斯坦和中國交界處。印度武器採購高度依賴長期夥伴俄羅斯，美國、法國、以色列等國家的軍火也佔一部分。

預算增幅 專家稱合理但不足

印度尼赫魯大學國防專家比希拉指出，基於軍事現代化的需求，最新國防預算的增幅「合理但不足」。

印度國防部前金融顧問考施什（Amit Cowshish）也說，雖然國防預算增幅不如軍方期望，莫迪政府也排除增稅的可行性，但隨著印度經濟從過去兩年的武漢肺炎疫情復甦後，國防預算不排除會持續增加。

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