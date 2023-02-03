印度阿薩姆省掃蕩童婚 不到2週逮捕1800人

印度童婚習俗嚴重，官方近日進行掃蕩，不到2週的時間就逮捕超過1800人，圖為2011年資料畫面，照片中的新郎年僅14歲，新娘只有12歲。（美聯社）

2023/02/03 20:14

〔中央社〕印度東北部阿薩姆省（Assam）掃蕩童婚習俗，不到2週的時間就逮捕超過1800人，顯示當地童婚情況依然嚴重；童婚的定義是指新郎不到21歲、新娘不到18歲。

阿薩姆省首席部長、也就是俗稱的省長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma），今天在推特發文說，針對違反兒童婚姻法的掃蕩行動正在進行中，迄今已有1800多人涉案被捕。

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沙爾馬昨天就已預告，警方會針對此類侵害女權的犯罪採取行動。他今天在電視台訪問中預測，在未來一週的時間內還會有數千人被捕。

事實上，阿薩姆省內閣1月23日即已宣布將查禁童婚，次日隨即逮捕了一名29歲穆斯林男子，他正準備迎娶一名16歲少女。

印度媒體報導，阿薩姆省童婚情況嚴重，多座縣城的童婚率甚至超過40%，有15%的女子還不到18歲就已成為母親，伴隨而來的是高產婦死亡率與嬰兒死亡率。

就印度全境而言，2019年-2021年家庭衛生普查報告顯示，童婚率為23.3%。

事實上，印度「禁止童婚法」（Prohibition of Child Marriage Act）規定，男女最低合法結婚年齡分別為21歲及18歲，但在一些偏鄉，違反情況還是頗為普遍。

聯合國一份報告稱，在未達適婚年齡就被迫成婚者多為女性，原因是家境貧窮，父親希望早一點把女兒嫁出去，減輕家計負擔，而更深層的原因還包括教育水準、父權社會以及性別歧視。

此外，印度宗教多元，不但主要宗教有專屬婚姻法，就連跨宗教婚姻也有法可循。以印度教婚姻法為例，女子最低婚齡為18歲，穆斯林個人法則規定女子到了青春期即可結婚，一般是默認為15歲。

在結婚的事情上，許多民眾仍是依據宗教法，禁止童婚法是否高於宗教法律，迄今仍有爭議，各地法院就相關案件作出的判決結果也不相同。

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