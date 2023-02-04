20歲女登山客失蹤 42年後發現遺體已成「木乃伊」

20歲的派蒂（Patty）於42年前攀登阿根廷段的安地斯山脈，不幸滑落身亡。（圖翻攝至鏡報）

2023/02/04 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名20歲女登山客攀登安地斯山脈時，不慎在海拔5千公尺高山的冰面滑倒，親友趕緊向消防單位通報，當局隨即派往搜救隊至事發地點，然而，因天氣及地形受限，仍未見女子蹤影，就此失蹤長達42年。在上月底，她的遺體被發現，最終已呈木乃伊狀態。

據《鏡報》報導，當時，20歲的派蒂（Patty）與親姊妹柯琳娜（Corina）、資深登山者塞爾吉奧（Sergio Bossini）於1981年3月23日，前往攀登阿根廷段的安地斯山脈，在行程第3天晚間，他們決定在海拔5千公尺的冰面上紮營，派蒂在單獨勘查周邊環境時，不小心從冰面上滑落，當晚就已失蹤，被親友發現後已身亡。然而，遺體最後因被厚雪覆蓋，共搜索4次仍以失敗告終，此登山悲劇事件也成為當地巴雷阿爾（Barreal）山村的傳說。

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1月28日，一名登山者在拉馬達山脈（Cordillera de la Ramada）最高峰、安地斯山脈第8高峰附近發現一具木乃伊，確認身份為當時從高處滑落的派蒂。消息曝光後，派蒂家人終於放下心中大石，並考慮飛到當地認屍，目前派蒂的驗屍結果尚未公布。

A mummified woman found on mountain is thought to be a climber missing for over 40 yearshttps://t.co/CUwKoyeedr — Mirror World News （@MirrorWorldNews） February 2, 2023

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