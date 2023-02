20歲女登山客失蹤 42年後發現遺體已成「木乃伊」

2023/02/04 12:35

〔即時新聞/綜合報導〕國外一名20歲女登山客攀登安地斯山脈時,不慎在海拔5千公尺高山的冰面滑倒,親友趕緊向消防單位通報,當局隨即派往搜救隊至事發地點,然而,因天氣及地形受限,仍未見女子蹤影,就此失蹤長達42年。在上月底,她的遺體被發現,最終已呈木乃伊狀態。

據《鏡報》報導,當時,20歲的派蒂(Patty)與親姊妹柯琳娜(Corina)、資深登山者塞爾吉奧(Sergio Bossini)於1981年3月23日,前往攀登阿根廷段的安地斯山脈,在行程第3天晚間,他們決定在海拔5千公尺的冰面上紮營,派蒂在單獨勘查周邊環境時,不小心從冰面上滑落,當晚就已失蹤,被親友發現後已身亡。然而,遺體最後因被厚雪覆蓋,共搜索4次仍以失敗告終,此登山悲劇事件也成為當地巴雷阿爾(Barreal)山村的傳說。

1月28日,一名登山者在拉馬達山脈(Cordillera de la Ramada)最高峰、安地斯山脈第8高峰附近發現一具木乃伊,確認身份為當時從高處滑落的派蒂。消息曝光後,派蒂家人終於放下心中大石,並考慮飛到當地認屍,目前派蒂的驗屍結果尚未公布。

A mummified woman found on mountain is thought to be a climber missing for over 40 yearshttps://t.co/CUwKoyeedr