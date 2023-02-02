外籍夫妻直接在機場報到櫃台丟包嬰兒 地勤人員嚇壞報警

一對夫妻在以色列本古里安國際機場（Ben Gurion Airport）搭乘飛機前往比利時，因未幫隨行的寶寶買機票，竟直接把寶寶留在辦理報到手續的櫃檯。據以色列警方指出，警察趕抵現場時，夫妻已出現在寶寶身旁，於是沒有進一步調查。（圖擷取自「@AgenciaAJN」推特）

2023/02/02 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕一對夫妻在以色列本古里安國際機場（Ben Gurion Airport）搭乘飛機前往比利時，因未幫隨行的寶寶買機票，竟直接把寶寶留在辦理報到手續的櫃檯。據以色列警方指出，警察趕抵現場時，夫妻已出現在寶寶身旁，於是沒有進一步調查。

根據《CNN》報導，這對未被確認身份的夫妻於1月31日在以色列特拉維夫本古里安國際機場搭乘瑞安航空客機，欲前往比利時布魯塞爾。夫妻在辦理報到手續時發現沒幫寶寶買票，他們竟逕自朝登機口走去，把寶寶留在報到櫃檯。

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瑞安航空發言人向《CNN》表示，事發當時已通知警方到場處理，並請本古里安國際機場的值班人員聯繫機場安檢人員，安檢人員重新聚集已登機乘客，試圖找出遺棄嬰兒的夫妻。

根據瑞安航空網站，若嬰兒要登機，每次單程飛行需支付27美元（約新台幣800元）的費用，這對夫妻疑似不願花這筆錢，才會直接丟包嬰兒走人。

不過，以色列機場管理局卻在聲明中指出，這對夫妻仍想幫寶寶補買機票，但當時報到櫃檯已經關閉，於是他們直接抱著寶寶跑向航站安檢處，試著前往該航班登機口。以色列警方發言人表示，當警方趕到現場時，夫妻已在寶寶身邊，因此沒有展開進一步調查。

#Israel. Drama at Ben Gurion Airport. Parents refused to pay for their son's ticket and abandoned him at check-in#Israel



See more: https://t.co/tfMCkr0R5K pic.twitter.com/oIkj01H9Mu — Agencia AJN （@AgenciaAJN） January 31, 2023

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