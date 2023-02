外籍夫妻直接在機場報到櫃台丟包嬰兒 地勤人員嚇壞報警

2023/02/02 11:30

〔即時新聞/綜合報導〕一對夫妻在以色列本古里安國際機場(Ben Gurion Airport)搭乘飛機前往比利時,因未幫隨行的寶寶買機票,竟直接把寶寶留在辦理報到手續的櫃檯。據以色列警方指出,警察趕抵現場時,夫妻已出現在寶寶身旁,於是沒有進一步調查。

根據《CNN》報導,這對未被確認身份的夫妻於1月31日在以色列特拉維夫本古里安國際機場搭乘瑞安航空客機,欲前往比利時布魯塞爾。夫妻在辦理報到手續時發現沒幫寶寶買票,他們竟逕自朝登機口走去,把寶寶留在報到櫃檯。

瑞安航空發言人向《CNN》表示,事發當時已通知警方到場處理,並請本古里安國際機場的值班人員聯繫機場安檢人員,安檢人員重新聚集已登機乘客,試圖找出遺棄嬰兒的夫妻。

根據瑞安航空網站,若嬰兒要登機,每次單程飛行需支付27美元(約新台幣800元)的費用,這對夫妻疑似不願花這筆錢,才會直接丟包嬰兒走人。

不過,以色列機場管理局卻在聲明中指出,這對夫妻仍想幫寶寶補買機票,但當時報到櫃檯已經關閉,於是他們直接抱著寶寶跑向航站安檢處,試著前往該航班登機口。以色列警方發言人表示,當警方趕到現場時,夫妻已在寶寶身邊,因此沒有展開進一步調查。

