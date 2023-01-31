為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防疫重大轉變 美國將於5/11結束公衛及國家緊急狀態

    拜登政府表示，美國將在5月11日結束武漢肺炎公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態。圖為美國總統拜登施打疫苗加強劑。（法新社）

    拜登政府表示，美國將在5月11日結束武漢肺炎公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態。圖為美國總統拜登施打疫苗加強劑。（法新社）

    2023/01/31 10:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國拜登政府30日表示，美國將在5月11日結束武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態，將會是美國應對疫情的重大轉折點。

    綜合外媒報導，美國前總統川普在2020年1月31日首度宣布進入公共衛生緊急狀態，隨後在3月13日進入國家緊急狀態，自拜登2021年1月上任以來，公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態多次延長。拜登政府曾考慮在去年結束，但考慮到冬季可能激增的疫情，最後仍持續延長。

    白宮管理及預算局（OMB）30日發表聲明表示，拜登計劃將公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態短暫延長至5月11日後就結束。由於眾議院共和黨人提交一份要求立即結束緊急狀態的決議，白宮管理及預算局在聲明也對此強調，若在猝不及防的狀態下突然結束緊急狀態，將對整個醫療保健系統造成廣泛的混亂與不確定性。

    《美聯社》報導指出，結束公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態的措施將會重整美國的武漢肺炎防疫應對措施，將新冠病毒視為地方性的公衛威脅。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    室內免戴口罩 最快今宣布
    2023/01/31 05:30

    室內免戴口罩 最快今宣布
    不再護航？譚德塞：中國染疫死亡人數絕對比通報高出許多
    2023/01/30 21:23

    不再護航？譚德塞：中國染疫死亡人數絕對比通報高出許多
    疫情大爆發3年仍不降級 世衛：武肺維持「公衛緊急事件」
    2023/01/30 19:56

    疫情大爆發3年仍不降級 世衛：武肺維持「公衛緊急事件」
    又自行宣布戰勝病毒 北韓解除平壤封城措施
    2023/01/30 15:57

    又自行宣布戰勝病毒 北韓解除平壤封城措施
    陽性率攀升 機構定期快篩措施持續至2月底
    2023/01/30 15:00

    陽性率攀升 機構定期快篩措施持續至2月底
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播