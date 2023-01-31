防疫重大轉變 美國將於5/11結束公衛及國家緊急狀態

拜登政府表示，美國將在5月11日結束武漢肺炎公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態。圖為美國總統拜登施打疫苗加強劑。（法新社）

2023/01/31 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國拜登政府30日表示，美國將在5月11日結束武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態，將會是美國應對疫情的重大轉折點。

綜合外媒報導，美國前總統川普在2020年1月31日首度宣布進入公共衛生緊急狀態，隨後在3月13日進入國家緊急狀態，自拜登2021年1月上任以來，公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態多次延長。拜登政府曾考慮在去年結束，但考慮到冬季可能激增的疫情，最後仍持續延長。

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白宮管理及預算局（OMB）30日發表聲明表示，拜登計劃將公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態短暫延長至5月11日後就結束。由於眾議院共和黨人提交一份要求立即結束緊急狀態的決議，白宮管理及預算局在聲明也對此強調，若在猝不及防的狀態下突然結束緊急狀態，將對整個醫療保健系統造成廣泛的混亂與不確定性。

《美聯社》報導指出，結束公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態的措施將會重整美國的武漢肺炎防疫應對措施，將新冠病毒視為地方性的公衛威脅。

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