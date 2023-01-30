不再護航？譚德塞：中國染疫死亡人數絕對比通報高出許多

世衛秘書長譚德塞不信中國官方通報的武肺死亡人數。（路透資料照）

2023/01/30 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官方近日宣稱，春節假期，疫情未明顯反彈及未出現新變異株下，本輪武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19））疫情已近尾聲。然而，對於中國疫情現況，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）直言，中國真正的死亡病例，絕對要比世衛獲報的數字高出許多！

相較於中國官方正面訊息，農村卻傳出路旁四處可見簡易靈堂，連作法事的道士都忙不過來的慘況。英國廣播公司（BBC）的記者親訪中國山西省鄉村地區，直擊到棺材賣光、殯葬業忙不停的景象；英國《金融時報》報導，湖北省民眾在春節期間以菊花緬懷過世親友，菊花幾乎被搶購一空，價格大幅攀升，有中國網友形容，「春節活生生過成清明節」。

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在世界衛生組織首度宣布武肺疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」3年後，世衛緊急委員會27日起，針對COVID-19是否仍應列在全球最高的警戒級別，同意委員會提出的建議，決定這起事件依舊是國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。

譚德塞在會議前就暗示疫情的緊急狀態尚未結束，指出死亡案例正在攀升，並警告說全球對這場危機的因應作為「依舊蹣跚」。

譚德塞並強調，全球單週染疫死亡人數去年10月降到1萬人以下，但12月初再度升高。當時中國解除防疫限制措施，導致染疫死亡人數再度衝上高峰。1月中旬獲報的染疫死亡人數直逼4萬，其中超過半數來自中國，且中國真正的死亡病例「絕對還要高出許多」。

另外，據美國之音（VOA）報導，中國現在天然氣價格飆漲，民眾暖氣無法開整晚，然而「動態清零」政策已經耗盡地方政府的財政預算，無力保障家庭和企業的天然氣供暖，導致這個寒冷冬季，「取暖難」的現象在中國多地上演。

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