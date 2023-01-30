疫情大爆發3年仍不降級 世衛：武肺維持「公衛緊急事件」

世界衛生組織表示，武肺疫情仍為「國際關注公衛緊急事件」。示意圖。（路透資料照）

2023/01/30 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）今（30）日宣布，全球當前可能處在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的過渡期，武漢肺炎為「國際關注公衛緊急事件」（PHEIC），呼籲各國謹慎應對疫情。

《法新社》報導，世衛上週五召開了疫情爆發以來的第14次專家會議，會後發表聲明指出，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）「認同委員會對於當前COVID-19疫情做出的建議，並決定將該事件持續列為國際關注公衛緊急事件」。PHEIC是世衛組織最高等級的公衛警戒。

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聲明又指出，譚德塞「認可委員會認為疫情可能處於過渡期的觀點，並感謝委員會給出的建議，即應謹慎應對過渡期並減輕潛在的負面影響」。

世衛組織於2020年1月30日將武漢肺炎列入國際關注公衛緊急事件，當時病毒正逐漸在中國以外的地區傳播，同年的3月11日，譚德塞將武肺描述為「大規模流行病」。

根據世衛組織的統計，疫情爆發以來全球總計已有7億5251萬7552例確診病例，另外還有680萬4491人病故。

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