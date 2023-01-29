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    中國春運人次大增83.1％ 高鐵超載列車一度無法行駛

    河南27日傳出有高鐵列車因為上車乘客實在太多，導致車輛無法行駛，站方為此只能請部分乘客先下車改搭其他車次，相關畫面在網路曝光後引發熱議。圖為示意圖。（彭博）

    河南27日傳出有高鐵列車因為上車乘客實在太多，導致車輛無法行駛，站方為此只能請部分乘客先下車改搭其他車次，相關畫面在網路曝光後引發熱議。圖為示意圖。（彭博）

    2023/01/29 15:47

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著防疫措施鬆綁，中國今年春運人次大增，27日時包含鐵路、公路、水路及民航運送旅客人次增長83.1%，河南27日更傳出有高鐵列車因為上車乘客實在太多，導致車輛無法行駛，站方為此只能請部分乘客先下車改搭其他車次，相關畫面在網路曝光後引發熱議。

    綜合中媒報導，本次春運民眾需求旺盛，27日時因探親、商務出行人員增加，鐵路、公路、水路及民航共運送5092萬人次，比去年增長83.1%，其中全國高速公路總流量為6259.2萬輛次，也增長29.7%。雖然本次春節旅客出行數量尚未達到疫情前水平，但比起去年已有大幅增長。

    河南於27日更傳出，有一列前往上海的高鐵，因列車全滿，導致無法順利發車，站方為此廣播，要求沒有票的旅客先行下車改搭其他車次。對此中國網友直呼第一次遇見這樣的情況，網路上也有人議論「超員（超載）怎麼進站的？ 」、「為什麼超員了高鐵就不能開了？」

    報導提到，客服人員表示，有些高鐵確實會販售無座車票，有些旅客則是在上車後才進行補票，並稱超員符合鐵路部門相關規定，若列車沒有運輸能力，就得在票面到站地下車。

    事實上，早在26日時，為因應春假即將結束，旅客人次將大幅增加，針對熱門方向鄭鐵南陽車務段已先加開8列高鐵列車。

    河南27日傳出有高鐵列車因為上車乘客實在太多，導致車輛無法行駛，站方為此只能請部分乘客先下車改搭其他車次，相關畫面在網路曝光後引發熱議。（圖擷自網易新聞）

    河南27日傳出有高鐵列車因為上車乘客實在太多，導致車輛無法行駛，站方為此只能請部分乘客先下車改搭其他車次，相關畫面在網路曝光後引發熱議。（圖擷自網易新聞）

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