排隊充電耗時 中國電動車主返鄉時間大增

中國電動車車主在春節期間開車返鄉，卻面臨充電樁不足的大難題，「排隊2小時、充電1小時」成了各地普遍的現象。（圖擷自推特）

2023/01/23 15:22

〔中央社〕農曆春節返鄉，除大眾運輸工具外，不少中國民眾選擇開著自己的愛車上路。然而，對於電動車主而言，動輒7、8小時的車程，充電成一大難題，大半時間在排隊充電，使車程較往年增加不少。

春節來臨，不少電動車車主選擇開車返鄉，既不用搶票，也避免人擠人，又能自由選擇出發的時間，看似一舉數得。然而真的開車上路後，卻遇到了另一個大問題，「充電」。有人在公路服務區排隊等候充電，一排就是兩、三個小時，還有人四處找充電樁，卻發現充電車位上停滿了燃油車。

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據中新經緯報導引述中國工信部資料顯示，2022年中國新能源汽車生產705.8萬輛、銷售688.7萬輛，較2021年成長了96.9%和93.4%。新能源車整體銷售額佔了2022年中國全年汽車銷售額的25.6%。

與此同時，充電設備也持續建置。截至2022年底，全中國累計建成的充電樁達521萬座、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬座、換電站675座。

然而，這些設備對於車主而言仍然不夠，充電樁大排長龍，「排隊2小時、充電1小時」成了今年春節各地普遍的現象。

一名從深圳開車回江西的張姓電動車車主在報導中提到，往年開燃油車返鄉只需要8個小時的車程，今年卻用了15個小時。現在高速公路服務區確實都有充電樁，「可幾乎每個服務區都要排隊充電，回家的路上我一共充了3次電，每次都要等待2個小時左右，充電又要1個小時。」

另一名王姓車主則提到，大城市裡充電還算方便，但是回到家鄉後卻只有電力公司門口設有充電樁，不是很方便。

除了要花時間排隊或找充電樁之外，也有車主好不容易找到充電樁，卻發現充電車位被燃油車站據。一名汪姓車主說，「春節前幾乎每兩天就要充一次電，排隊充電還有個大概時間，而等這些燃油車開走就純看運氣了，給車充電還得先搶車位。」

車主抱怨充電設施太少，然而對於業者而言充電設施的使用率不穩定，恐造成虧損。

報導引述中國汽車流通協會新能源汽車分會秘書長章弘表示，高速公路服務區的充電設施，遇到節、假日時使用率就會提高，但平時的利用率並不高，這就容易產生虧損的問題。

他認為，充電設施的營運商可以根據服務成本來制定差異化的收費標準，此外也可與加油站、高速公路休息區等車主聚集的場所合作，以此優化充電設施布局。

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